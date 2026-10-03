Regionalliga Bayern: 1860 München – Ansbach heute live im Free-TV

Der TSV 1860 München will nach der ersten Saisonniederlage in der Regionalliga Bayern eine Reaktion zeigen. So können Sie das Spiel gegen Ansbach live verfolgen.

Wie hat der TSV 1860 München die erste Niederlage nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern verkraftet? Eine Woche nach der 1:3-Pleite bei Wacker Burghausen sind die Münchner Löwen wieder gefordert.

Gegen Kellerkind SpVgg Ansbach (Samstag, 14 Uhr) wollen die Sechziger am letzten Wiesn-Wochenende eine Reaktion zeigen und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Regionalliga Bayern: TSV 1860 München – SpVgg Ansbach heute live im Free-TV

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Münchner Löwen ärgern sich noch über erste Niederlage

Der Ärger über die erste Niederlage im zehnten Ligaspiel ist bei Cheftrainer Alper Kayabunar noch nicht verflogen. „Die Wut darüber ist sehr groß, weil wir phasenweise ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir haben das intern detailliert besprochen, was da die Probleme waren. Trotzdem haben wir ein gutes Gefühl, dass wir auch in diesem Spiel Fortschritte gemacht haben und auf einem guten Weg sind“, sagte Kayabunar auf der PK vor dem Spiel.

Die Löwen wollen mit einem Dreier im dichten Verfolgerfeld weiter Schritt halten und gleichzeitig in der Tabelle den Abstand zu Spitzenreiter Buchbach nicht zu groß werden lassen.

Gegner Ansbach geht als Tabellen-16. ins Wochenende, hat zuletzt aber mit drei Siegen in den vergangenen vier Partien eine aufsteigende Form bewiesen.