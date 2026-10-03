Der FC Bayern II wendet in der Regionalliga kurz vor Spielende eine Niederlage ab. Parallel feiert Stadtrivale 1860 München einen deutlichen Heimsieg.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge ist Trainer Dante mit dem FC Bayern II knapp einer Niederlage entgangen. Beim Duell in der Regionalliga Bayern mit der SpVgg Fürth II platzte der Knoten erst in der Schlussphase, der 19 Jahre alte Noah Codjo-Evora erzielte in der 85. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. Dabei blieb es auch.

Das Momentum lag zunächst klar auf Fürther Seite. Bereits in der 2. Minute traf Profi Aaron Keller für das Kleeblatt zum 1:0 und schockte die Bayern-Elf früh. Trotz vieler Chancen verzweifelte die Zweitvertretung des FC Bayern München an Fürth-Torwart Nick Guttenberger und blieb lange Zeit torlos.

Die Fürther Defensive hielt Stand, bis sich Codjo-Evora nach einem langen Ball von Yll Gashi stark durchsetzte und zum 1:1 vollendete.

Durch das Remis ist das Team um Cheftrainer Dante seit vier Spielen ungeschlagen. In der Tabelle rückte das Team auf Platz zehn. Am kommenden Freitag empfängt die Zweitvertretung des FC Bayern die SpVgg Unterhaching.

1860 München verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze

Deutlich souveräner trat der Stadtrivale an diesem Spieltag auf. Der TSV 1860 München nutzte den Ausrutscher von Spitzenreiter TSV Buchbach und verkürzte mit einem deutlichen 4:0 (0:0)-Sieg gegen die SpVgg Ansbach den Rückstand auf den Tabellenführer auf sieben Punkte. Buchbach hatte am Freitag beim 0:2 gegen Eltersdorf die erste Saisonniederlage kassiert.

Die Löwen, die vergangene Woche die erste Ligapleite nach dem Zwangsabstieg hinnehmen mussten, taten sich gegen das zuletzt viermal unbesiegte Kellerkind aus Ansbach zunächst schwer. Abwehrspieler Lasse Faßmann verhinderte kurz vor der Pause nach einem Patzer von Torhüter Vitus Eicher mit einer Rettungstat auf der Linie gar einen Rückstand.

Erst im zweiten Durchgang lief der 1860-Motor warm. Felix Weber (50.), Florian Niederlechner (58.) und Fabio Wagner (63.) sorgten innerhalb von 13 Minuten für klare Verhältnisse. Tunay Deniz (80.) schraubte das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe.

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