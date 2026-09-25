Die Amateure des FC Bayern drohen, ihr nächstes Regionalliga-Spiel zu verlieren. Doch das Team von Ex-Profi Dante wendet die Niederlage in letzter Minute spektakulär ab.

Last-Minute-Drama für Trainer Dante und den FC Bayern II! Die Amateure der Münchener haben eine spektakuläre Partie in der Regionalliga Bayern gegen den TSV Schwaben Augsburg gedreht und sich schlussendlich mit 4:3 durchgesetzt.

Dabei sah es bis kurz vor Schluss überhaupt nicht danach aus. Die Bayern lagen mit 2:3 hinten, ehe David Heindl (89.) und Oluwaseyi Wilson (90.+3) das Spiel mit ihren Treffern völlig auf den Kopf stellten und für riesigen Jubel auf Seiten der Münchener sorgten.

Dante und der FC Bayern II drehten spät das Spiel gegen Augsburg Dante und der FC Bayern II drehten spät das Spiel gegen Augsburg © IMAGO/kolbert-press

„Es war ein hart verdienter Heimsieg, der sowohl positive als auch negative Aspekte beinhaltet. Wir haben uns die Führung im ersten Durchgang verdient und müssen eigentlich mehr Tore machen. In der zweiten Hälfte haben wir zu viel zugelassen und unsere Zweikämpfe nicht gewonnen. Dass wir das Spiel am Ende nochmal drehen spricht für unsere Mentalität und hilft den Jungs in ihrer Entwicklung“, erklärte Dante nach Abpfiff.

FC Bayern II verspielt zweimalige Führung

Zuvor hatten die Augsburger durch einen Doppelschlag von Michael Schäfer (73., 75.) auf die zweimalige Führung der Gastgeber geantwortet. Anton Heinz per Elfmeter (27.) und Noah Codjo-Evora (51.) hatten zunächst für das Team von Dante getroffen, Johannes Rehwald den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (36.).

Mit dem Sieg kletterten die Bayern-Amateure in der Tabelle weiter nach oben. Mit 14 Punkten aus zehn Spielen liegen sie auf Rang neun der Regionalliga Bayern. Die Augsburger rutschten dagegen auf Platz 15, den ersten Relegationsplatz, ab.