Laura Wontorra holt Max Kruse ins Team

Kurz vor dem Start der Season Five der Icon League gelingt dem Team von Laura Wontorra ein Coup. Ex-Nationalspieler Max Kruse wird fest verpflichtet.

Max Kruse wird in der Season Five der Icon League jeden Spieltag (Die ganze Saison LIVE auf SPORT1) zu sehen sein: Wie am Donnerstagmorgen bekannt geworden ist, wurde der ehemalige Nationalspieler vom Team von Moderatorin Laura Wontorra verpflichtet. Die Saison startet am kommenden Sonntag.

Kruse lief bereits in der vergangenen Saison ein paar Mal für die Mannschaft als Wildcard-Spieler auf, ab sofort gehört er fest zum Team. Bei den „Wontorriors“ trifft Kruse mit Martin Harnik auf einen sehr guten Freund.

Max Kruse ist ab der Season Five offizieller Teil der Wontorriors, dem Icon-League-Team von Moderatorin Laura Wontorra Max Kruse ist ab der Season Five offizieller Teil der Wontorriors, dem Icon-League-Team von Moderatorin Laura Wontorra © IMAGO/HMB-Media

Kruse im September Kleinfeld-Weltmeister mit Deutschland

Zusammen mit seinem neuen Team wird der 38-Jährige in der Division Eli spielen. Ab der anstehenden Saison werden die teilnehmenden Mannschaften in zwei Staffeln aufgeteilt, die jeweils den beiden Gründern Elias Nerlich und Toni Kroos untergeordnet sind.

Als Titelverteidiger geht der „SC Bürgeramt“ in die neue Season. Die Wontorriors kamen in der vergangenen Spielzeit zwar ins Final Six, schieden dort jedoch im Viertelfinale aus. Mit Kruse, der mit der Kleinfeld-Nationalmannschaft erst im September Weltmeister geworden ist, soll die neue Saison noch erfolgreicher werden.