Im Rahmen der Icon League wird Max Kruse auch auf Joshua Kimmich angesprochen. Bei einer Frage zum Bayern-Kapitän wird der Ex-Profi deutlich.

Fehlt Bayern-Star und DFB-Kapitän Joshua Kimmich das Anführer-Gen? Ex-Profi Max Kruse hat auf die Frage, was einen Leader ausmache und ob Kimmich dazu zähle, eine klare Antwort.

„Ich finde, ein Leader zeichnet sich neben seiner starken Leistung auf dem Platz auch dadurch aus, dass er die Mannschaft auch neben dem Platz zusammenhält. Dass er die Jungs mitnimmt, auch in Momenten, die nicht so funktionieren, dass er da auch vorangeht“, sagte Kruse im Rahmen der Icon League (Die ganze Saison LIVE auf SPORT1) am SPORT1-Mikrofon.

Max Kruse hat Zweifel an Joshua Kimmich Max Kruse hat Zweifel an Joshua Kimmich © IMAGO/DeFodi Images

Während Kimmichs Leistungen auf dem Platz über jeden Zweifel erhaben seien, gelte das nicht für jeden Bereich: „Ich glaube, er kennt das gar nicht, wenn es mal nicht läuft“, erklärte Kruse. Kimmich habe in seiner Zeit bei den Bayern selten Momente gehabt, in denen es nicht gelaufen sei.

Kimmich? „Kein lauter Motor“

Kimmich hat mit dem FC Bayern insgesamt 25 Titel geholt, darunter einmal die Champions League und zehnmal die Meisterschaft.

„Von daher habe ich da so meine Zweifel. Für mich ist er halt kein lauter Motor“, schloss Kruse seinen Gedanken.