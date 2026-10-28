U17-Juniorinnen scheitern im WM-Achtelfinale
Die Europameisterinnen finden nach frühem Rückstand gegen Außenseiter Venezuela keine Antwort.
Die Titelträume der deutschen Fußball-Juniorinnen sind bei der U17-WM in Marokko früh geplatzt. Die Europameisterinnen unterlagen im Achtelfinale dem Außenseiter aus Venezuela überraschend mit 0:1 (0:1).
Diana Bravo (5.) schockte die defensiv nachlässige Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Salé früh. Deutschland bestimmte nach der nervösen Anfangsphase zwar weitgehend das Geschehen, war im letzten Drittel aber zu harmlos.
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Durch die Gruppenphase war das DFB-Team souverän mit drei Siegen marschiert. Nach einem 2:1 gegen Argentinien setzte sich Deutschland gegen Gastgeber Marokko mit 4:2 sowie gegen Neuseeland mit 2:0 durch. Im Mai hatte die DFB-Auswahl den Titel bei der U17-EM in Nordirland gefeiert.