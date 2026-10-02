Europapokal-Gegner für Frankfurt und Wolfsburg fix

Das Bundesliga-Duo kennt nach der Auslosung seine nächsten Gegner im Achtelfinale.

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt bekommen es im Achtelfinale des Europa Cup mit niederländischen Gegnern zu tun. Vizemeister Wolfsburg trifft auf Feyenoord Rotterdam, die SGE auf PSV Eindhoven. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die beiden deutschen Vereine könnten erst im Endspiel aufeinandertreffen.

Während der VfL im Hinspiel zu Hause spielt, haben die Frankfurterinnen im zweiten Achtelfinal-Duell Heimrecht. Für die SGE ist es ein Wiedersehen, bereits im Vorjahr trafen sich die Teams im Achtelfinale mit dem besseren Ende für die Hessinnen.

Eintracht Frankfurt trifft auf die PSV Eindhoven Eintracht Frankfurt trifft auf die PSV Eindhoven © picture-alliance/HMB Media/SID/Hendrik Hamelau

Diese Gegner warten auf Wolfsburg und Frankfurt

Im Viertelfinale ginge es für Wolfsburg gegen Rosenborg Trondheim oder Bröndby IF, die Eintracht würde auf Real Sociedad oder Fenerbahce Istanbul treffen. Das Achtelfinale wird am 28./29. Oktober und 10./11. November ausgetragen.

Das Bundesliga-Duo war in der Qualifikation zur Champions League gescheitert und spielt deshalb im Europa Cup, der in allen Runden über zwei Begegnungen gespielt wird – auch im Finale.