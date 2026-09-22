Frauen-CL: FC Bayern heute live im Gratis-Stream

Die Frauen des FC Bayern treffen zum Champions-League-Auftakt auf den englischen Doublesieger Manchester City WFC. SPORT1 erklärt, wo Sie das Kracher-Duell verfolgen können.

Am Dienstag startet der FC Bayern in die neue Saison der UEFA Women’s Champions League. Die Münchnerinnen treffen am 1. Spieltag der Ligaphase auf den Manchester City WFC. Die Partie steigt im Sportpark Unterhaching, der Ball rollt ab 18.45 Uhr (LIVETICKER).

Frauen-Champions-League: So verfolgen Sie FC Bayern – ManCity heute LIVE

Die FC Bayern Frauen sind mit der perfekten Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. In der Champions League warten nun jedoch gleich mehrere Top-Teams auf die Münchnerinnen. Nach der Partie gegen ManCity geht es unter anderem gegen Real Madrid, Paris Saint-Germain und den FC Barcelona.

Zum Auftakt geht es mit Manchester City direkt gegen den aktuellen englischen Meister und FA-Cup-Sieger. Das Team konnte sich in der letzten Saison erstmalig das Double in England sichern.

Im Kader der Engländerinnen stehen gleich mehrere bekannte Spielerinnen mit deutscher Vergangenheit: Neben den ehemaligen Bayern-Profis Sydney Lohmann und Vivianne Miedema gehört auch die deutsche Nationalspielerin Carlotta Wamser zum Aufgebot von ManCity. Wamser war jüngst als Bundesliga-Rekordtransfer von Bayer Leverkusen nach Manchester gewechselt.