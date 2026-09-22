Bayern-Gegner Benfica startet mit Auswärtssieg

Die Portugiesinnen gewinnen bei Juventus Turin, Real Madrid und PSG trennen sich remis - und das deutsche Arsenal-Trio darf spät jubeln.

Der nächste Gegner der Fußballerinnen des FC Bayern hat am ersten Spieltag der Champions League für eine kleine Überraschung gesorgt. Benfica Lissabon, in der kommenden Woche (30. September) Gastgeber der Münchnerinnen, gewann beim italienischenen Vizemeister Juventus Turin 2:1 (1:0). Beide Treffer für die Portugiesinnen erzielte die Norwegerin Marit Bratberg Lund (40., Elfmeter/61.).

Keinen Sieger gab es im Duell der weiteren Gegnerinnen der Münchnerinnen. Real Madrid mit Nationalspielerin Elisa Senß und Torhüterin Merle Frohms verspielte beim 1:1 (1:0) gegen Paris Saint-Germain eine frühe Führung. Den Treffer der Schwedin Felicia Schröder (2.) glich Sakina Karchaoui aus (74.) Der spanische Vizemeister gastiert am dritten Spieltag der Ligaphase bei den Bayern-Frauen (28. Oktober). Anschließend reisen die deutschen Double-Gewinnerinnen zum Auswärtsspiel in die französische Hauptstadt (10. November).

Mit Torhüterin Anneke Borbe sowie Lisa Baum und Selina Cerci als Einwechselspielerinnen kam der FC Arsenal zu einem späten Sieg gegen Dänemarks Meister HB Köge. Die Spanierin Mariona Caldentey verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter (90.+3) zum 1:0 (0:0). Zuvor hatte bereits Lina Magull mit Inter Mailand gegen den schwedischen Titelträger BK Häcken 1:0 (1:0) gewonnen.