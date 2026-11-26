Die Sperre von Laura Freigang lässt die Zukunft der Stürmerin bei Eintracht Frankfurt offen. Der Vertrag der Kapitänin endet im kommenden Sommer.

Die Sperre bis zum Oktober 2027 lässt die Zukunft von Laura Freigang beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt offen. Der Klub und seine Kapitänin „werden zeitnah Gespräche aufnehmen, um auf Grundlage der nun ausgesprochenen Sperre die Ausgestaltung des zukünftigen Arbeitsverhältnisses festzulegen“, ließen die Hessen wissen. Freigangs Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum 30. Juni.

„Die nun getroffene Vereinbarung sorgt in einem für Eintracht Frankfurt einmaligen Prozess für Klarheit und Planungssicherheit – für uns als Klub, aber vor allem auch für Laura“, sagte die Frankfurter Frauenfußball-Direktorin Katharina Kiel: „Gleichzeitig haben die festgestellten Versäumnisse trotz der Vereinbarung zur Streitbeilegung eine Sperre zur Folge, die für uns den Verlust einer Leistungsträgerin für den Rest der Spielzeit bedeutet, den wir kompensieren müssen und werden. Mit Laura werden wir in aller Ruhe über die Zukunft und die Ausgestaltung der Zusammenarbeit sprechen.“

Laura Freigang ist Kapitänin von Eintracht Frankfurt Laura Freigang ist Kapitänin von Eintracht Frankfurt © IMAGO/Jan Huebner

Freigang: „Die vergangenen Monate waren extrem hart für mich“

Freigang muss wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammenhang mit Dopingkontrollen eine Sperre bis zum 8. Oktober 2027 absitzen, die Sperre gilt rückwirkend ab dem 8. Juni. Darauf einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die Nationale Anti Doping Agentur (NADA), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Freigang mittels einer „Vereinbarung zur Streitbeilegung“.

„Mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass gegen mich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand“, sagte Freigang: „Meine Zustimmung zu einem Vergleich bedeutet nicht, dass ich alle Bewertungen meines Falls teile. Die vergangenen Monate waren extrem hart für mich. Ein weiteres Verfahren wäre mit hohen finanziellen, mentalen und emotionalen Belastungen verbunden gewesen. Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden, in der Hoffnung, für mich etwas Ruhe, Klarheit und Perspektive zu finden.“

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Mit der Sperre einher geht das Aus der 28-Jährigen für die WM im kommenden Jahr in Brasilien. „Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid. Die vergangenen Wochen waren für sie sehr belastend“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer über Freigang, die zuletzt von Bundestrainer Christian Wück als „wichtiger Faktor des Teams“ bezeichnet worden war: „Wir schätzen sie als Spielerin und als Mensch sehr und werden – wie bereits in den vergangenen Wochen – weiterhin mit ihr im Austausch bleiben und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich unterstützen.“

DEINE MEINUNG

Freigang bat um Entschuldigung beim DFB, der Eintracht und den Fans. „Es war nie meine Absicht, es so weit kommen zu lassen“, schrieb sie bei Instagram: „Sport bestimmt mein Leben, seitdem ich klein bin. Es bricht mir das Herz, vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen, meiner Mannschaft helfen und den Alltag leben zu dürfen, den ich so liebe.“

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