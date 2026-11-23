Ann-Katrin Berger findet einen überraschenden neuen Arbeitgeber und kehrt in die Bundesliga zurück.

Spektakulärer Transfer in der Frauen-Bundesliga: Die deutsche Nummer eins Ann-Katrin Berger kehrt nach mehr als zwölf Jahren im Ausland nach Deutschland zurück. Die 36-Jährige wechselt zum 1. Januar 2027 vom Gotham FC in den USA überraschend zu Union Berlin, wie die Köpenicker am Montag mitteilten.

Berger hatte die Bundesliga nach drei Jahren bei Turbine Potsdam 2014 verlassen, nach Stationen bei Paris Saint-Germain, Birmingham City, dem FC Chelsea und zuletzt Gotham kehrt sie nun zurück.

„Union hat sich sehr intensiv und über einen langen Zeitraum um mich bemüht, was ich sehr zu schätzen weiß“, sagte Berger: „Der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist bemerkenswert. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen.“

Berger zuletzt als Torhüterin des Jahres ausgezeichnet

Sie „freue“ sich auf die Rückkehr in die Bundesliga. Erst in der Vorwoche war sie mit Gotham in der US-amerikanischen Meisterschaft im Halbfinale gescheitert.

In der NWSL wurde die gebürtige Göppingerin als Torhüterin des Jahres ausgezeichnet, die Gerüchte um eine Rückkehr nach Europa hatten sich zuletzt verdichtet. Nun erhielt Union den Zuschlag.

„Ann-Katrin ist eine Weltklasse-Torhüterin, die ihre Fähigkeiten seit vielen Jahren mit hoher Konstanz bei Topklubs und in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Zietz. Berger werde „mit ihrer Erfahrung, ihrer Ruhe und ihrer Widerstandsfähigkeit“ der Mannschaft „enorm weiterhelfen“.