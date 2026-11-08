Frauen-BL: Mainz weiter ohne Punkte

Nach der Niederlage gegen einen Konkurrenten verliert der Neuling immer mehr an Boden.

Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 warten in der Bundesliga weiter auf ihren ersten Punkt. Im neunten Spiel nach ihrem erstmaligen Aufstieg unterlagen die Mainzerinnen zu Hause dem VfB Stuttgart mit 1:3 (0:1) und verlieren am Tabellenende immer mehr den Anschluss ans rettende Ufer. Auf den 1. FC Nürnberg auf Platz zwölf fehlen bereits acht Punkte.

Im Stadion am Bruchweg brachte Yuka Hirano (17.) den VfB in Front, die Freude über den Ausgleich von Nadine Anstatt (75.) hielt bei Mainz nur kurz. Eine Minute später erzielte Verena Wieder den erneuten Führungstreffer und legte dann noch das 3:1 nach (82.). Nach zuvor sechs Ligaspielen ohne Sieg schob sich Stuttgart auf Rang acht vor.

Mainz, das mit 5:30 auch klar das schwächste Torverhältnis aufweist, erhält kommenden Freitag (18.30 Uhr/DAZN und MagentaSport) im wichtigen Duell mit dem Vorletzten Hamburger SV die nächste Chance auf Punkte.