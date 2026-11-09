Frauen-BL: Köln gewinnt das schnelle Wiedersehen mit Leipzig

Die Kölnerinnen gewinnen neun Tage nach dem 1:0 im Pokal-Achtelfinale auch das Bundesligaduell gegen die Sächsinnen.

Kurz vor dem Auftakt der Karnevalssession haben sich die Fußballerinnen des 1. FC Köln in Feierstimmung gebracht und den Doppelpack aus zwei aufeinanderfolgenden Duellen gegen RB Leipzig für sich entschieden. Zum Abschluss des neunten Spieltags der Bundesliga gewann das Team von Britta Carlson verdient mit 3:1 (2:1) gegen Verfolger Leipzig, den der FC zuvor im Achtelfinale des DFB-Pokals (1:0) ebenfalls zu Hause geschlagen hatte.

Neun Tage nach dem Pokalduell war im Franz-Kremer-Stadion allen voran FC-Stürmerin Lydia Andrade mit ihrem Doppelpack (38./57.) nicht zu stoppen. Die Schweizerin präsentierte sich bei sechs Grad am Montagabend in ihren Eins-gegen-eins-Situationen eiskalt und hob den Ball jeweils gefühlvoll ins Tor. Den weiteren Kölner Treffer erzielte Vanessa Leimenstoll (40.). Die RB-Führung zu Beginn der Partie war durch ein kurioses Eigentor der Kölner Torhüterin Lisa Schmitz (20.) zustande gekommen.

Der FC verteidigte durch den Dreier seinen sechsten Tabellenplatz erfolgreich und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den bisherigen Tabellennachbarn RB, der auf Rang neun abgerutscht ist. Für den Klub aus der Domstadt, in der am Mittwoch (11. November) der Beginn der Karnevalssession gefeiert wird, geht es am Sonntag zum Tabellendrittletzten 1. FC Nürnberg (16 Uhr/DAZN und MagentaTV).