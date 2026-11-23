Lena Oberdorf ist zurück! Nach langer Verletzungspause feierte die Bayern-Spielerin ihr Comeback – und hätte sich beinahe selbst beschenkt.

In der 82. Minute war es endlich so weit: Nach einer erneuten elfwöchigen Verletzungspause feierte Lena Oberdorf am Montagabend ihr Comeback für den FC Bayern. Beim 1:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim wurde die 24-Jährige eingewechselt.

Nach zwei Kreuzbandrissen im rechten Knie innerhalb eines Jahres und einer darauffolgenden Belastungsreaktion ist Oberdorf zurück. „Es fühlt sich toll an, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Oberdorf nach der Partie im Interview mit SPORT1. „Ich habe es langsam satt und will jetzt einfach hier bleiben für längere Zeit.“

Lena Oberdorf (li.) bei ihrem Comeback gegen die TSG 1899 Hoffenheim Lena Oberdorf (li.) bei ihrem Comeback gegen die TSG 1899 Hoffenheim © IMAGO/Ulrich Wagner

In den letzten Monaten der Reha habe sie sich auf den Kraftaufbau konzentriert, um sicherzustellen, dass ihr Knie der Belastung diesmal standhält. „Ich bin zuversichtlich, dass es diesmal beim dritten Anlauf klappt“, sagte sie.

Vier Minuten nach ihrer Einwechslung wäre es fast zur Krönung des Abends gekommen. In der 86. Minute kam Oberdorf zum Direktabschluss und nahm den Ball volley aus der Luft, traf den Ball allerdings nicht richtig.

Oberdorf ist „einfach happy“

Zu der vergebenen Chance sagte sie scherzhaft: „Ich fand es ein bisschen schade, weil ich mir den selbst gegen das Standbein geschossen habe. Das werde ich mir zu Hause wahrscheinlich von meinem Bruder und von allen noch anhören dürfen. Das wäre krass gewesen, wenn ich den noch reingemacht hätte.“

Doch der missglückte Abschluss trübte ihre Freude nicht. „Ich bin einfach happy, wieder da zu sein, und alles andere kommt dann noch.“ Mit Blick auf die kommenden Spiele sagte sie: „Vielleicht schieß ich dann noch ein wichtigeres Tor.“

DEINE MEINUNG

Mit dem Sieg gegen Hoffenheim sind die Bayern-Frauen seit 53 Partien ungeschlagen. Damit stellten sie eine Klub-Bestmarke der Männer ein. Wegen der Länderspielpause geht es für die Münchnerinnen in der Bundesliga erst am 11. Dezember weiter. Dann treffen sie auf den 1. FC Nürnberg (LIVETICKER).

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