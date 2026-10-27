Der bisherige Medienmanager will die Frauen-Bundesliga nach der Ausgliederung vom DFB nach vorne bringen.

Die Frauen-Bundesliga (FBL) ist auf der Suche nach ihrem ersten Geschäftsführer fündig geworden. Der bisherige Medienmanager Marcel Wontorra wird den Posten übernehmen. Der genaue Zeitpunkt seines Amtsantritts ist aber noch offen.

Der 35 Jahre alte Wontorra, Sohn des früheren TV-Moderators Jörg Wontorra und Bruder der Moderatorin Laura Wontorra, ist derzeit noch „Chief Operating Officer“ (COO) der Streaming-Plattform Dyn Sport.

FBL holt Macher Wontorra

„Mit Marcel Wontorra gewinnen wir einen ausgewiesenen Sport- und Medienmanager, der strategische Klarheit, kommerzielle Kompetenz und ausgeprägte Umsetzungsstärke verbindet“, sagte FBL-Präsidentin Katharina Kiel: „Er ist ein pragmatischer Macher, der unterschiedliche Akteure für gemeinsame Ziele gewinnt, unternehmerisch denkt und operativ anpackt. Diese Kombination ist für die FBL in ihrer jetzigen Aufbauphase besonders wertvoll.“

Der studierte Betriebswirt Wontorra gehört seit 2022 zur Geschäftsführung von Dyn Sport. Zuvor war er mehrere Jahre bei Axel Springer tätig. „Die Frauen-Bundesliga hat großes Potenzial, in den kommenden Jahren sportlich und wirtschaftlich weiter zu wachsen“, sagte Wontorra: „Gemeinsam mit den Klubs wollen wir die mediale und digitale Reichweite der Liga ausbauen und ihre Attraktivität für Fans, Spielerinnen sowie Medien- und Sponsoringpartner steigern.“

Der DFB hatte auf einem Außerordentlichen Bundestag am 18. September die Ausgliederung der Frauen-Bundesliga beschlossen. Der Grundlagen- und Pachtvertrag tritt am 1. Juli des kommenden Jahres in Kraft. Analog zur Männer-Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) gründet die FBL eine GmbH als Tochtergesellschaft. Sie soll unter Wontorra als operative Ligagesellschaft zentrale Aufgaben wie die Organisation, Vermarktung und Weiterentwicklung verantworten.

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