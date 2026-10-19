Mit den Aufsteigerinnen aus Stuttgart haben die amtierenden Double-Gewinnerinnen keinerlei Probleme.

Die Frauen des FC Bayern haben sich nach nur einer Nacht auf Platz zwei die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert und ihre Siegesserie weiter ausgebaut. Beim souveränen 5:0 (2:0) gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart gelang dem Team von Trainer José Barcala am Montagabend der siebte Dreier im siebten Spiel.

Bayern-Frauen legen Titel-Polster nach

Linda Dallmann (14.), Pernille Harder (16., 59.), Klara Bühl (49.) und Edna Imade (89.) sorgten mit ihren Treffern für den nächsten Erfolg des amtierenden Double-Gewinners, der nun wieder drei Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg hat. Die Wölfinnen hatten Rang eins nach dem deutlichen 5:0 am Sonntag bei Mainz 05 vorübergehend übernommen.

Die Münchnerinnen gaben am FC Bayern Campus sofort den Ton an und schnürte den VfB hinten ein. Die Folge war ein früher Doppelschlag: Erst traf die deutsche Nationalspielerin Dallmann per Kopf, dann stand Harder nach einer Hereingabe von Bühl genau richtig. Danach steigerten sich die Stuttgarterinnen etwas und hielten sich bis zur Pause schadlos.

Alle Hoffnungen auf ein Comeback des VfB machte Bühl nach Wiederbeginn jedoch schnell zunichte. Harder legte ihren zweiten Treffer nach, die Stuttgarterinnen waren nur noch um Schadensbegrenzung bemüht.