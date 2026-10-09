Nach ihrer aktiven Zeit beim VfL wollen die Ex-Nationalspielerinnen mit der Partnerschaft zur Förderung des Mädchen-und Frauenfußballs beitragen.

Die früheren Fußball-Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Almuth Schult bleiben Wolfsburg auch nach ihrer Zeit beim ortsansässigen VfL verbunden. Bis zur Europameisterschaft 2029 in Deutschland werden die beiden als Botschafterinnen für den Automobilhersteller Volkswagen tätig sein. Im Zentrum der Partnerschaft stehen vor allem „die weitere Förderung von Mädchen- und Frauenfußball, die Unterstützung des Ehrenamts sowie die Begeisterung junger Menschen für Bewegung, Gemeinschaft und Teamgeist“, teilte VW mit.

Popp spielte von 2012 bis vergangenen Sommer für den VfL Wolfsburg, ehe sie zum Drittligisten Borussia Dortmund wechselte. Ex-Nationaltorhüterin Schult, die von 2013 bis 2022 in der Autostadt aktiv war, hat ihre Karriere mittlerweile beendet. Gemeinsam gewannen Popp und Schult mit dem Klub sechsmal die deutsche Meisterschaft, achtmal den DFB-Pokal und 2014 die Champions League.