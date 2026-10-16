Das Ende der Verletzungspause scheint in Sicht. Schon bald könnte die Rechtsverteidigerin wieder Minuten bekommen.

Die verletzte Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn könnte bei den Fußballerinnen des FC Bayern zeitnah ihr Comeback feiern. „Giuli erholt sich wirklich gut, sehr gut. Ich glaube, wahrscheinlich kann sie in zwei Wochen wieder Minuten bekommen“, sagte Trainer José Barcala am Freitag.

Die 27-Jährige müsse genauso wie die ebenfalls noch verletzten Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles derzeit den „Return-to-Play-Prozess“ durchlaufen. Das Feedback der medizinischen Abteilung sei aber „sehr positiv.“

Giulia Gwinn könnte schon bald wieder am Ball sein Giulia Gwinn könnte schon bald wieder am Ball sein © picture-alliance/DFB/SID/Florian Wiegand

Gwinn laboriert an Außenbandriss

Das Trio könne deshalb vermutlich in den nächsten Spielen „schrittweise wieder in den Kader integriert werden“, führte der Coach aus. Gwinn hatte unmittelbar vor der Länderspielpause beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (1:0) am 3. Oktober einen Außenbandriss im linken Knöchel erlitten und deshalb für die Spiele mit dem DFB-Team absagen müssen.

Das kommende Bundesliga-Spiel am Montag (18.00 Uhr) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart kommt für die Rechtsverteidigerin noch zu früh, Sarah Mattner könnte sie ersetzen.