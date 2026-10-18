Das Frauen-Bundesligaspiel zwischen Werder und Hoffenheim wird kurzfristig abgesetzt. Bremen hat nicht genug einsatzfähige Spielerinnen.

Wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff ist das Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim kurzfristig abgesetzt worden.

Spielabsage wegen Krankheitswelle

Grund dafür ist eine Krankheitswelle im Team der Gastgeberinnen, denen deshalb nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung stehen.

Ursprünglich sollte die Partie am Sonntagnachmittag um 16.00 Uhr auf Platz 11 des Bremer Weserstadions angepfiffen werden. Ein Nachholtermin soll kurzfristig bekannt gegeben werden.