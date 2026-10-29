Die heimstarken Bremerinnen siegen im Nachholspiel gegen Hoffenheim.

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben in der Bundesliga den Kontakt zu den internationalen Plätzen gehalten. Im Nachholspiel setzte sich das Team von Trainerin Friederike Kromp mit 3:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch und verkürzte den Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt auf einen Punkt.

Medina Desic (30.), Jenny Hipp (46.) und Laura Gloning (75.) erzielten die Tore für die Bremerinnen, die weiter zu Hause ungeschlagen sind. Vier Siege und ein Remis stehen bislang am Weserstadion zu Buche. Die Partie war am 18. Oktober kurzfristig abgesagt worden, weil Werder wegen einer Krankheitswelle nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen stellen konnte.