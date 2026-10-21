Frauen-Bundesliga: Bremen gegen Hoffenheim am 29. Oktober

Das Spiel wurde am vergangenen Sonntag wegen einer Krankheitswelle bei den Bremerinnen abgesagt.

Das wegen einer Krankheitswelle abgesetzte Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim wird am Donnerstag, dem 29. Oktober, um 18 Uhr (MagentaSport und DAZN) auf Platz 11 des Weserstadions nachgeholt.

Die Gastgeberinnen hatten die ursprünglich für den vergangenen Sonntag angesetzte Partie wenige Stunden vor Anstoß absagen müssen, weil ihnen nicht genügend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung standen.