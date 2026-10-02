Die Werkself liegt früh klar zurück - und dreht dann in der zweiten Halbzeit auf.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben dank einer Aufholjagd ihren ersten Heimsieg der Bundesligasaison gefeiert.

Zum Auftakt des sechsten Spieltags drehte die Werkself einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand und gewann 3:2 (0:2) gegen Werder Bremen. In der Tabelle verdrängte Leverkusen (12 Punkte) damit den Gegner (10) von Platz vier.

Foulelfmeter, Verletzung und Torfestival

Mitte der ersten Halbzeit rauschte Rafaela Borggräfe in Bremens Michelle Ulbrich hinein und verschuldete einen Foulelfmeter. Die Bayer-Torhüterin verletzte sich dabei, nach einer langen Behandlungspause wurde Ersatzkeeperin Charlotte Voll eingewechselt.

Gegen Luna Vanzeir (26.) war sie dann machtlos, nur fünf Minuten später erhöhte Michelle Weiß mit ihrem abgefälschten Schuss (31.).

Im zweiten Durchgang besorgte zunächst Cornelia Kramer mit ihrem Doppelschlag den Ausgleich (54./56.), bevor die kurz zuvor eingewechselte Lobke Loonen (81.) den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1