Aufsteiger Stuttgart sorgt weiter für Furore

Aufsteiger Stuttgart punktet in Bremen und setzt sich im Tabellenmittelfeld fest. Die Werder-Frauen hingegen verpassen den vierten Sieg.

Aufsteiger VfB Stuttgart sorgt in der Frauen-Bundesliga weiter für Furore. Das Team von Trainer Nico Schneck erkämpfte sich zum Abschluss des fünften Spieltags ein 1:1 (0:1) bei Werder Bremen und festigte mit acht Punkten seinen Platz im .

Werder verpasste den vierten Saisonsieg und verlor den direkten Kontakt zu den Spitzenklubs.

Mira Arouna bejubelt ihren Treffer zum 1:1-Ausgleich Mira Arouna bejubelt ihren Treffer zum 1:1-Ausgleich © IMAGO/Nordphoto

Arouna schießt ihr erstes Bundesliga-Tor

Die Japanerin Mei Shimada brachte die Bremerinnen in Führung (41.), Mira Arouna gelang der Ausgleich der Stuttgarterinnen (52.). Geschickt spitzelte sie den Ball an Werder-Torfrau Mariella El Sherif vorbei.

Die erste Großchance hatten die Gäste: Chantal Hagel traf mit einem Distanzschuss die Latte (26.). Kurz vor der Pause nutzte Shimada eine Unaufmerksamkeit in der VfB-Abwehr zum glücklichen 1:0 für die Gastgeberinnen.

Mit ihrem ersten Bundesligator glich die 20-jährige Arouna verdient aus. Werder verstärkte nun die Angriffsbemühungen und spielte sich mehr Chancen heraus, das Siegtor fiel aber nicht mehr.

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