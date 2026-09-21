Aufsteiger Stuttgart sorgt weiter für Furore

von SID
21.09.2026 • 19:57 Uhr
Spiel gedreht: Bayerns Mega-Serie hält weiter an!
2:27
SPORT1

Spiel gedreht: Bayerns Mega-Serie hält weiter an!

Aufsteiger Stuttgart punktet in Bremen und setzt sich im Tabellenmittelfeld fest. Die Werder-Frauen hingegen verpassen den vierten Sieg.

Aufsteiger VfB Stuttgart sorgt in der Frauen-Bundesliga weiter für Furore. Das Team von Trainer Nico Schneck erkämpfte sich zum Abschluss des fünften Spieltags ein 1:1 (0:1) bei Werder Bremen und festigte mit acht Punkten seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

Werder verpasste den vierten Saisonsieg und verlor den direkten Kontakt zu den Spitzenklubs.

Mira Arouna bejubelt ihren Treffer zum 1:1-Ausgleich
Mira Arouna bejubelt ihren Treffer zum 1:1-AusgleichMira Arouna bejubelt ihren Treffer zum 1:1-Ausgleich© IMAGO/Nordphoto

Arouna schießt ihr erstes Bundesliga-Tor

Die Japanerin Mei Shimada brachte die Bremerinnen in Führung (41.), Mira Arouna gelang der Ausgleich der Stuttgarterinnen (52.). Geschickt spitzelte sie den Ball an Werder-Torfrau Mariella El Sherif vorbei.

Die erste Großchance hatten die Gäste: Chantal Hagel traf mit einem Distanzschuss die Latte (26.). Kurz vor der Pause nutzte Shimada eine Unaufmerksamkeit in der VfB-Abwehr zum glücklichen 1:0 für die Gastgeberinnen.

Mit ihrem ersten Bundesligator glich die 20-jährige Arouna verdient aus. Werder verstärkte nun die Angriffsbemühungen und spielte sich mehr Chancen heraus, das Siegtor fiel aber nicht mehr.

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