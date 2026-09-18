Wolfsburg-Frauen patzen überraschend in Hoffenheim

Hoffenheim war zuvor ohne Punkt, schlägt aber den VfL. Aufsteiger Mainz 05 verpasst eine Überraschung.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am fünften Bundesliga-Spieltag überraschend gepatzt. Der VfL verlor bei der zuvor noch punktlosen TSG Hoffenheim nach zuvor vier Siegen mit 1:2 (0:1). Damit weist nur noch Titelverteidiger Bayern München eine weiße Weste auf.

Wolfsburg fällt hinter Frankfurt zurück

Chiara Hahn (25./68.) erzielte beide Tore für Hoffenheim. Wolfsburg kam durch Anny Kerim-Lindland (66.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, fuhr am Ende aber mit leeren Händen heim.

Mit zwölf Punkten fiel Wolfsburg in der Tabelle zudem hinter Eintracht Frankfurt (13) zurück. Die Eintracht gewann das erste Rhein-Main-Duell in der Geschichte der Bundesliga vor rund 14.000 Fans bei Mainz 05 nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 (0:2). Aufsteiger Mainz, der erstmals ein Spiel in der MEWA Arena austrug, wartet somit weiter auf seinen ersten Punkt.

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