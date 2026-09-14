Frauen-Bundesliga heute im Free-TV

Das Montagsspiel der Frauen-Bundesliga ist auch in dieser Saison bei SPORT1 zuhause! Beste Fußball-Unterhaltung live im Free-TV und im Livestream - alle Infos gibt es hier.

Die Frauen-Bundesliga geht in ihren zweiten Spieltag der neuen Saison. Das Montagsspiel gibt es wie immer live bei SPORT1! Auch in dieser Saison gibt es die Partie zu Wochenbeginn frei empfangbar im Free-TV und natürlich auch kostenlos im Livestream.

Am heutigen Montag tritt der FC Bayern bei Bayer Leverkusen an. Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr, Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Montagsspiel der Frauen-Bundesliga: So können Sie Bayer Leverkusen – FC Bayern live verfolgen:

Die Bayern-Frauen haben in den ersten drei Spielen noch keinen Punkt abgegeben und wollen ihre Erfolgsserie auf dem Weg zum nächsten Titel ausbauen. Leverkusen musste derweil schon eine Niederlage hinnehmen und will gegen den haushohen Favoriten für eine Überraschung sorgen.

Bis kurz vor Weihnachten wird die Hinrunde ausgespielt (18. bis 21. Dezember). Ab dem 15. Januar geht es nach der Winterpause weiter. Das Saisonfinale ist für den 23. Mai angesetzt, wenn alle Teams gleichzeitig im Einsatz sind.