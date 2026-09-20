Deutlicher Sieg: Knoten bei den HSV-Frauen geplatzt

Im fünften Ligaspiel feiern die Frauen des HSV ihren ersten Saisonsieg. Beim Kantersieg gegen Nürnberg legt Nikola Karczewska den Grundstein.

Angeführt von Nikola Karczewska haben die Fußballerinnen des Hamburger SV mit einem Torfestival den ersten Saisonsieg gefeiert. Die polnische Nationalspielerin erzielte beim 5:1 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg am fünften Spieltag einen Doppelpack (7./27.) für das Team von Trainer Rodolfo Cardoso.

HSV verschafft sich Luft im Keller

Paulina Bartz (37.), Camilla Linberg (62.) und Leni Eggert (84.) erhöhten im Volksparkstadion, für Nürnberg erzielte Lara Meroni (65.) den Ehrentreffer. Mit nun fünf Punkten auf dem Konto verschaffte sich der HSV in der Tabelle etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Für den FCN (2) geht dahinter das Warten auf den ersten Dreier indes weiter.

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