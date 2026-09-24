Bei den Bayern-Frauen laufen zahlreiche Verträge aus. Eine wichtige Verlängerung ist dem Klub aber bereits gelungen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern können weiter auf Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic setzen. Wie der Double-Sieger am Donnerstag mitteilte, weitete die 22-Jährige ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2029 aus. Mit der Verlängerung der Stammtorhüterin setzen die Münchnerinnen auch ein erstes Zeichen in Richtung anderer Leistungsträgerinnen wie Klara Bühl, Giulia Gwinn oder Franziska Kett, deren Arbeitspapiere nach aktuellem Stand im Sommer 2027 auslaufen.

Bayern-Torfrau Ena Mahmutovic Bayern-Torfrau Ena Mahmutovic © picture-alliance/ZUMA Press Wire/SID/Davide Elias

Mahmutovic bleibt Bayerns Nummer eins

Mahmutovic war 2024 vom MSV Duisburg an die Isar gewechselt und entwickelte sich dort schnell zur Nummer eins. In der deutschen Nationalmannschaft ist sie mittlerweile fester Kader-Bestandteil, absolvierte zwei Länderspiele. „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag beim FC Bayern verlängert zu haben“, sagte Mahmutovic: „In Zukunft haben wir noch viel gemeinsam vor: Mein großes Ziel ist es, mit Bayern international eine Trophäe zu gewinnen und auch auf nationaler Ebene gemeinsam noch mehr Titel zu holen.“

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Die Verlängerung der Nummer eins sei „ein wertvolles Signal für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft“, ergänzte Direktorin Frauenfußball Bianca Rech: „Wir sind überzeugt, dass sie beim FC Bayern eine große Zukunft vor sich hat.“ Vor dieser Saison hatten die Bayern mit Georgia Stanway bereits eine ihrer Leistungsträgerinnen verloren. Der kommende Sommer wird mit den auslaufenden Verträgen von Bühl, Gwinn und Kett wegweisend, da diese über Jahre das Gesicht der Bayern-Mannschaft geprägt hatten. Noch ist die Zukunft des Trios offen.