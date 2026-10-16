Milan-Talent bricht jüngsten Tresoldi-Rekord

Alphadjo Cisse schreibt mit seinem Dreierpack für die AC Mailand italienische Geschichte. Der 19-Jährige bricht einen Rekord, den Nicolò Tresoldi erst am Dienstag neu aufgestellt hat.

Alphadjo Cisse hat der AC Mailand mit einem Dreierpack gegen RB Salzburg einen Europa-League-Erfolg beschert und dabei Geschichte geschrieben. Der Angreifer traf am 2. Spieltag der Ligaphase gleich dreimal und wurde mit 19 Jahren und 358 Tagen zum jüngsten italienischen Spieler, der in einem der großen europäischen Wettbewerbe in einer Partie mindestens drei Tore erzielt hat.

Damit überbot das Talent der Rossoneri eine Bestmarke, die erst am Dienstag neu aufgestellt worden war. Zuvor hatte der Deutsch-Italiener Nicolò Tresoldi mit drei Treffern für den FC Brügge in der Champions League gegen Inter Mailand den Rekord übernommen.

Milan-Talent stellt Teamerfolg in den Vordergrund

Besonders bemerkenswert: Der bisherige historische Maßstab stammte von Alessandro Del Piero, der seinen Rekord einst im Jahr 1998 mit 23 Jahren und 144 Tagen beim Duell von Juventus Turin gegen Monaco aufgestellt hatte. Mehr als drei Jahrzehnte später wurde die Marke zunächst von Tresoldi und nur kurze Zeit später von Cisse erneut unterboten.

Nach seinem historischen Abend zeigte sich der Mailänder trotz der persönlichen Auszeichnung vor allem erleichtert über den Erfolg seiner Mannschaft: „Ich als Torschütze der AC Mailand? Ehrlich gesagt tritt das in den Hintergrund. Wichtig war der Sieg, und den haben wir geholt, wir sind zufrieden.“

Der Youngster hob zudem das Umfeld hervor, das ihm den Einstieg erleichtert habe. Sein Coach Rúben Amorim sagte nach dem Spiel über Cisse, dass er in der Vergangenheit schon bessere Spiele gemacht habe, und meinte seine Kritik ernst. Darauf angesprochen, sagte der 19-Jährige: „Was Amorim über mich sagt, kann ein Ansporn sein.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.