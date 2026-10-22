Sorgenvolle Momente um Lyons Steeve Kango. Die Partie gegen Hoffenheim muss minutenlang unterbrochen werden - Notärzte kommen aufs Feld.

Extrem unschöne Bilder aus Sinsheim: Bei der Europa-League-Partie der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon (JETZT im LIVETICKER) hat sich OL-Spieler Steeve Kango womöglich schwer verletzt.

Nach 25 Minuten hatte Hoffenheims Stürmer Tim Lemperle den 19-jährigen Franzosen in einem Kopfballduell unterlaufen. Kango verlor daraufhin in der Luft die Kontrolle und prallte mit voller Kraft auf den Rücken.

Steeve Kango musste auf einer Trage vom Feld Steeve Kango musste auf einer Trage vom Feld © IMAGO/Eibner

Notärzte tragen Spieler vom Feld

Kango blieb regungslos auf dem Rasen liegen, sofort rief Schiedsrichter Halil Umut Meler die Teamärzte des französischen Erstligisten aufs Feld. Nachdem die TV-Kameras nochmal eine Wiederholung der Szene gezeigt hatten, in der die Wucht des Aufpralls gut zu erkennen war, schalteten sie vom Geschehen weg.

Auf den Rängen applaudierten anschließend sowohl Hoffenheimer als auch Lyoner Fans für den jungen Franzosen, vielen von ihnen stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Minutenlang war die Partie unterbrochen, ehe Kango von Notärzten, die inzwischen auf den Platz geeilt waren, auf einer Trage abtransportiert wurde. Zudem legten ihm die Sanitäter eine Halskrause an.

Für Kango, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, kam der ebenfalls 19 Jahre alte Noham Kamara ins Spiel.

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