Völler glaubt an Musiala-Rückkehr zu „alter Stärke“

Der DFB-Sportdirektor ist trotz der Krankheits- und Verletzungsgeschichte des Bayern-Profis positiv gestimmt.

Rudi Völler sieht Jamal Musiala trotz der langwierigen Krankheits- und Verletzungsgeschichte des Zauberfußes auch langfristig als festen Bestandteil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin davon überzeugt, dass er wieder zurückkommen wird in alter Stärke. Da gibt es auch keinen Grund, skeptisch zu sein“, sagte der DFB-Sportdirektor im Format „Never Talk Alone“ von DAZN.

„Ich bin fest von überzeugt, dass wir Jamal Musiala in ganz großer Form – er ist ja noch sehr jung – bei vielen, vielen Turnieren erleben werden“, ergänzte Völler. Musiala, gab der Weltmeister von 1990 allerdings zu, müsse gerade „den einen oder anderen Tiefschlag“ wegstecken, „aber das geht voran. Er hat die komplette Unterstützung von allen.“

Musialas neurologische Funktionsstörung mit Absencen sei „nicht alltäglich im Profisport, aber ich fand sogar gut, dass es jetzt öffentlich geworden ist, dass man da vernünftig mit umgeht“, führte Völler aus und bekannte: „Ich mache mir mehr Sorgen, wenn er ab und zu mal eine Muskelverletzung hat.“ Sollte Musiala allerdings von weiteren und dauerhaften Rückschlägen verschont bleiben, „bin ich total optimistisch, dass er wieder Topleistung bringen wird“.

Die vieldiskutierten Aussagen von Bayern-Patron Uli Hoeneß über Musiala sieht Völler in diesem Zusammenhang als „nicht so dramatisch“ an: „Wir kennen alle Uli. Vielleicht will er auch ein bisschen provozieren in seiner Art. Der meint es aber nie böse.“ Vielmehr schütze Hoeneß „seine“ Spieler stets und biete Hilfe an. „Bei dem einen lobt er mal, bei dem anderen ist er mal ein bisschen kritischer, aber im Grunde liebt er alle.“