U21: Neuling und „Fernsehturm“ Hülsmann sorgt für Staunen

Der 22-Jährige ist erstmals für die DFB-Auswahl nominiert. Mitspieler Muhammed Damar erzählt von seiner ersten Begegnung mit dem Torwartriesen.

Schon bei seiner ersten Begegnung mit dem 2,05-Meter-Riesen Tom Ritzy Hülsmann kam Muhammed Damar aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Was ist das denn? Ein Fernsehturm! Ich habe ihn gefragt, was für Tabletten der nimmt“, scherzte der Mittelfeldspieler der deutschen U21-Nationalmannschaft am Dienstag über den erstmals nominierten Torhüter. „Er hat mir gesagt, das seien die Gene. Seine Eltern sind anscheinend auch groß.“

Der 22-jährige Hülsmann, der im Training von Bayern München schon Schüsse von Weltfußballer Harry Kane halten durfte und aktuell bei Stade Reims in der französischen Ligue 2 spielt, hinterließ sofort Eindruck. „Ich war einfach überrascht: Da steht der einfach vor mir, will mir die Hand geben und ich muss hochschauen so drei Etagen. Das war schon bemerkenswert“, sagte der Hoffenheimer Damar: „Ich dachte schon, Quasti (Martin Quast, bei der U21 zuständig für Medien und TV; d. Red.) wäre groß, aber im Gegensatz zu ihm ist er eine Ameise.“

Hülsmann, geboren in Trier, zog es 2025 von der zweiten Mannschaft der Bayern zum TSV Hartberg nach Österreich und in diesem Sommer schließlich nach Frankreich, wo er als Stammkeeper mit Reims um den Aufstieg kämpft. Im Kader von U21-Coach Antonio Di Salvo muss er sich hingegen erst einmal hinter Mio Backhaus (SC Freiburg) und Dennis Seimen (VfB Stuttgart) einordnen.