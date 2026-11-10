Bericht: BVB fordert Nmecha zu Torjubel-Verzicht auf

Einem Bericht zufolge fordert Borussia Dortmund Felix Nmecha auf, auf seinen Kronen-Jubel zu verzichten.

Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha soll zumindest bei Borussia Dortmund künftig auf seinen Kronen-Torjubel verzichten. Dies sei der Wunsch des Vereins, berichtet am Dienstag die Sportschau.

Die „Ballers in God“, ein Netzwerk streng gläubiger christlicher Fußballer, sollen demnach zudem aufgefordert werden, nicht mehr prominent mit dem BVB-Profi zu werben. Auf SPORT1-Anfrage wollte sich Borussia Dortmund „im Zusammenhang mit diesem Thema derzeit nicht äußern.“

Felix Nmecha beim Torjubel Felix Nmecha beim Torjubel © IMAGO/STEINSIEK.CH

Nmecha-Torjubel sorgt für Aufregung

Nmecha (26) stellt beim Jubeln auch in der Nationalmannschaft eine imaginäre Krone auf den Rasen – ein Bezug auf die Kampagne „The King’s Return“, die von den „Ballers in God“ betrieben wird. Symbolisch wird dabei Jesus Christus alles zu Füßen gelegt.

Das Netzwerk fällt ARD-Recherchen zufolge allerdings mit Nähe zu Organisationen auf, die extrem konservative bis radikale Positionen vertreten. Die BVB-Fanabteilung hatte nach dem 2:1 gegen die SV Elversberg am Wochenende, bei dem Nmecha beide Tore erzielte, deshalb scharfe Kritik geübt.

Nmecha meldet sich zu Wort

Der BVB kündigte daraufhin an, mit Nmecha das Gespräch zu suchen, bei der Nationalmannschaft hat der Mittelfeldspieler bereits mit Bundestrainer Jürgen Klopp gesprochen. In einer Instagram-Stellungnahme distanzierte sich Nmecha von Hass und Diskriminierung.

„Mir wurde mitgeteilt, dass mein jüngster Torjubel zu einigen Missverständnissen geführt hat“, schrieb er: „Bei meiner Botschaft ging es niemals darum, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu verbreiten. Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen – unabhängig davon, woher jemand kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.“

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