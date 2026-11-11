Die beiden Freiburger Philipp Treu und Derry Scherhant sind die großen Gewinner von Jürgen Klopps XXL-Casting. Ihre Pressekonferenz geben sie gemeinsam. Dabei klärt Treu eine Frage, die auch daheim Wellen geschlagen hat.

Mit seinem öffentlichen Wunsch, das Trikot seines Nationalmannschaftsdebüts gerahmt im heimischen Wohnzimmer aufzuhängen, hat sich Philipp Treu bei seiner Freundin nicht durchgesetzt.

„Das hat Wellen geschlagen, auch zu Hause“, berichtete der Rechtsverteidiger am Mittwoch lachend: „Wir haben die Abmachung, dass es auf meiner Kleiderstange mit den wichtigsten Trikots in die erste Reihe kommt. Da hat es seinen Platz gefunden.“

Philipp Treu ist einer der Hoffnungsträger in der Nationalmannschaft Philipp Treu ist einer der Hoffnungsträger in der Nationalmannschaft © IMAGO/Schüler

Treu und Scherhant sollen in der Nationalmannschaft wirbeln

Weitere Länderspiel-Trikots sollen hinzukommen – auch bei Derry Scherhant. Die beiden großen Gewinner des XXL-Castings von Bundestrainer Jürgen Klopp sind auch Teamkollegen beim SC Freiburg, sie gaben ihre Pressekonferenz bei der Nationalelf in Herzogenaurach passenderweise gemeinsam.

Scherhant war am Dienstag von der Presse-Abteilung noch „geschont“ worden: Er feierte seinen 24. Geburtstag. „Die Mannschaft hat gesungen für mich – in mehreren Sprachen“, sagte der Linksaußen. „Mein größtes Geschenk allerdings war, dass ich hier dabei sein darf.“

Noch emotionaler könnte es für ihn am Montag in Berlin gegen die Niederlande werden: Dort zu spielen, „wäre ein sehr, sehr besonderer Moment für mich, fast nicht auszumalen. Ich bin fünf Minuten vom Stadion entfernt aufgewachsen.“

Um die Nations-League-Chancen aufrechtzuerhalten, ist zunächst am Freitag (20.45 Uhr) ein Sieg gegen Serbien in Belgrad Pflicht. „Wir wollen uns das ‚Endspiel‘ in Berlin erarbeiten“, sagte Treu, der wie Scherhant nach kurzer Zeit schon bestens ins Team integriert ist: „Die erfahrenen Spieler haben das Gespräch mit den Neulingen gesucht, wir haben uns alle super aufgenommen gefühlt.“

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