Konkrete Handlungsempfehlungen sollen den Umgang mit antisemitischen Ausfällen erleichtern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verstärkt sein Engagement gegen Antisemitismus. DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellte am Montag vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, konkrete Handlungsempfehlungen für Fans, Schiedsrichter, Spieler oder Funktionäre vor.

„Wie verhalten wir uns, wenn andere Menschen ausgegrenzt, bedroht oder angegriffen werden?“, fragte Schuster angesichts der Höchstzahl von derzeit 24 dokumentierten täglichen antisemitischen Vorfällen in Deutschland. Dem Hass dürfe „nicht das Feld überlassen werden“ – auch und erst recht nicht das Spielfeld. Besonders im Fußball gehöre Antisemitismus der Kampf angesagt.

Dafür wurde ein Kartenset mit verschiedenen Szenarien und 30 konkreten Empfehlungen entworfen. Fußball schaffe Gemeinschaft, vermittle Respekt und Fairness und trage zur Integration bei, betonte die Ministerin, im Umgang mit Antisemitismus fehle vielen Menschen allerdings konkrete Orientierung: „Das Kartenset übersetzt Wissen in Handlungsmöglichkeiten.“

Neuendorf betonte seine „große Sorge“ angesichts der Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden. „Viele von ihnen fühlen sich hier nicht mehr wohl, und das dürfen wir niemals akzeptieren“, sagte der DFB-Präsident. Er verwies auf „Kräfte, die sich wünschen, dass die Erinnerung verblasst. Dagegen müssen wir ankämpfen. Dabei lassen wir unsere Vereine nicht alleine.“