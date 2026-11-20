Heute steigt die Auslosung der Viertelfinals in der Nations League. Auf wen könnte Deutschland treffen? SPORT1 zeigt die möglichen Gegner für das DFB-Team.

Am Freitag um 12 Uhr findet die Auslosung der Viertelfinals der Nations League in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon statt. SPORT1 begleitet die Auslosung mit Deutschland LIVE.

Die Viertelfinalspiele werden dann zwischen dem 25. und 30. März 2027 ausgetragen. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel, die vier Sieger qualifizieren sich für die Endrunde.

Florian Wirtz und Spaniens Marc Cucurella im EM-Duell 2024 Florian Wirtz und Spaniens Marc Cucurella im EM-Duell 2024 © IMAGO/kolbert-press

Gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale der Nations League?

Auf wen kann Deutschland treffen? Als Gruppensieger bekommt es Deutschland mit einem Zweitplatzierten zu tun.

Mögliche Gegner sind Weltmeister Spanien, Belgien und Norwegen mit Erling Haaland. Ein erneutes Duell mit Gruppengegner Niederlande ist im Viertelfinale ausgeschlossen.

Deutschland ist wie Frankreich, England und Portugal als Gruppensieger bei der Auslosung gesetzt. Die vier Gruppenzweiten bilden den anderen Lostopf. Die gesetzten Teams bestreiten das Rückspiel vor heimischem Publikum.

Jürgen Klopp freut sich auf „Bretter“

„Ich habe mir das mal angeschaut, da sind nur Bretter dabei, ich freue mich jetzt schon drauf“, sagte Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem 5:0 gegen die Niederlande in der ARD über die Auslosung.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Die vier verbliebenen Mannschaften kämpfen vom 7. bis 13. Juni 2027 beim Final Four um den Titel. Auf dem Programm stehen zwei Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Deutschland will sich erstmals die Trophäe sichern.

Bei der vergangenen Ausgabe 2025 war die DFB-Auswahl im Halbfinale an Portugal gescheitert. Den Titel sicherten sich anschließend die Portugiesen durch einen Finalsieg gegen Spanien im Elfmeterschießen.

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Mit Sport-Informations-Dienst