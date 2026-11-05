Der Real-Star werde "angemessen tschüss und danke sagen", verrät Jürgen Klopp.

Nach 86 Länderspielen in zwölf Jahren wird Antonio Rüdiger am 16. November aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet.

Im Rahmen des Nations-League-Spiels gegen die Niederlande in Berlin werde „ein verdienter Nationalspieler angemessen tschüss und danke sagen“, verriet Bundestrainer Jürgen Klopp am Donnerstag bei seiner Kader-Nominierung – nach SID-Informationen handelt es sich um Rüdiger (33).

Der Abwehrspieler von Real Madrid hatte sein Debüt am 13. Mai 2014 in Hamburg gegen Polen gegeben, am 1. September 2026 verkündete er nach der enttäuschenden WM in den USA, Mexiko und Kanada seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Rüdiger war viele Jahre lang Stammkraft, dabei aber zugleich häufig eine umstrittene Figur.

Ein WM- oder EM-Titel mit der DFB-Elf blieb ihm verwehrt, 2017 war Rüdiger aber beim Confed-Cup-Sieg dabei.