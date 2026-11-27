Der frühere Weltmeister wird im neuen Jahr Geschäftsführer Sport beim DFB.

Der frühere Weltmeister Per Mertesacker hat eine klare Erwartungshaltung an die deutsche Nationalmannschaft. „In jedem großen Turnier im Halbfinale, das muss unser Anspruch sein“, sagte der künftige Geschäftsführer Sport des Deutschen Fußball-Bunds bei einer Veranstaltung in Hannover der Neuen Presse.

Mertesacker löst am 1. Januar Andreas Rettig ab und will beim DFB nach vielen Turnierenttäuschungen wieder eine Gewinnermentalität sehen. „Wenn ich auf dem Platz bin, will ich auch gewinnen. Das möchte ich beim DFB vermitteln. Ich möchte nicht nur dabei sein, ich möchte das spüren“, sagte der 42-Jährige.

Seinen Lebensmittelpunkt wird der ehemalige Nachwuchschef des FC Arsenal künftig mit seiner Großfamilie in Hannover haben. „Wir haben fünf Kinder, die in London groß geworden sind. Sie gehen dort noch zur Schule“, sagte Mertesacker.