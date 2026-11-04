Medien: Klopp plant mit Füllkrug

Nur außergewöhnliche Entwicklungen können eine Nominierung für die Nations League noch verhindern. Auch ein anderer Stürmer hat gute Chancen.

Niclas Füllkrug steht vor einer Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Jürgen Klopp plant nach Sky-Informationen, den 33 Jahre alten Stürmer von Werder Bremen für die abschließenden Nations-League-Spiele des Jahres am 13. November in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande zu nominieren. Nur außergewöhnliche Entwicklungen könnten die Berufung am Donnerstag demnach noch verhindern.

Füllkrug hatte sich mit neun Toren in acht Bundesligaspielen für ein Comeback empfohlen. Zuletzt hatte Klopp allerdings mit Blick auf die langfristige Kaderplanung auf das Alter des Angreifers verwiesen. „Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld“, sagte der Bundestrainer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich hingegen deutlich für eine Rückkehr ausgesprochen: „Wir kommen nicht vorbei an einem Niclas Füllkrug, der mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga anführt“, schrieb er in seiner Kolumne auf skysport.de. Klopp gibt seinen Kader am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bekannt.

Laut Sky hat auch Younes Ebnoutalib gute Chancen auf eine erneute Berufung. Paris Brunner wird dagegen vorerst nicht im Aufgebot erwartet. Klopp hatte bei seiner ersten Nominierung im September noch 44 Spieler für zwei unterschiedliche Kader berufen, diesmal soll die Auswahl deutlich kleiner ausfallen.

Sportlich steht die DFB-Auswahl unter Druck. Nach vier Spielen liegt Deutschland mit fünf Punkten auf Rang drei der Nations-League-Gruppe A2. Nur die beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale.