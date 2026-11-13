Ex-Bundestrainer Joachim Löw sieht Spanien als Vorbild - und übt Kritik an der Bundesliga.

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hält die häufig genannten „deutschen Tugenden“ nicht allein für den Schlüssel zum Erfolg – und hat Kritik an der Spielweise vieler Bundesligisten geübt.

„Wir brauchen mehr Lösungen mit dem Ball, dieser Gedanke muss unsere Spielidee bestimmen. Wir müssen Kreativität und Mut fördern und fordern“, sagte er dem kicker: „Wir bestimmen das Spiel, der Gegner reagiert auf uns, nicht umgekehrt. Ich sehe in der Bundesliga viele Mannschaften, die reaktiven Fußball spielen, und das missfällt mir.“

Joachim Löw wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister Joachim Löw wurde 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Um die Lücke zu den Top-Nationen zu schließen, benötige Deutschland mehr individuelle Klasse – und nicht nur „deutsche Tugenden“.

Löw: „Das ist ein Irrglaube“

„Der Fußball in der Spitze fängt damit an, dass du Ballbesitz hast. Ich nehme dem Gegner alle Kraft, indem ich ihn laufen lasse, bis sich die Möglichkeit ergibt, zuzuschlagen. Das ist die Lösung“, sagte er und fügte mit Blick auf Welt- und Europameister Spanien hinzu: „Die Spanier kann man nicht mit deutschen Tugenden allein schlagen. Das ist ein Irrglaube. (…) Die Spanier kann man im Moment nur schlagen, wenn man besser im Ballbesitz ist als sie, damit sie hinterherlaufen müssen. Das ist der Schlüssel für die Weltspitze, und daran müssen wir uns messen.“

Die Vereine, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Bundesliga müssten enger zusammenarbeiten. Wichtig sei eine einheitliche Spielidee. Hier sei Spanien allen anderen Nationen weit voraus.

„Die haben eine klare Vorstellung: Welche Spielertypen will man oben sehen, und was spielen wir für einen Fußball? Diese Systematik zieht sich von unten bis nach oben“, sagte Löw und betonte: „Die Spanier weichen von ihrer Philosophie nicht ab, auch wenn sie mal ein paar schlechte Jahre haben.“

DEINE MEINUNG

„Wir stehen nicht mehr für eine klare Spielidee“

Daraus leitete er die Frage ab: „Wofür stehen wir in Deutschland? Der Reflex ist häufig, dass wir nicht mehr für unsere Tugenden stehen. Das stimmt aber nicht. Wir stehen nicht mehr für eine klare Spielidee.“

Dies sei auch damit begründet, dass in Deutschland 18 Jahre alte Spieler „in einer Bundesligamannschaft häufig einfach so mitlaufen“, sagte Löw: „Aber dieses Alter ist eine ganz sensible Phase, eine Phase, in der wir das individuelle Training in der täglichen Arbeit viel stärker in den Vordergrund stellen müssen.“

Davon würden perspektivisch auch die Mannschaften profitieren. „Zwei- oder dreimal die Woche ein ganz spezifisches Training auf die jeweilige Position, davon wünschte ich mir mehr“, sagte der 66-Jährige: „Immer mit der Fragestellung, was ein talentierter Spieler benötigt, um in die internationale Klasse oder gar in die Weltklasse zu kommen.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach