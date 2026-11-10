„Liebe gespürt“: Damar kann U21-Comeback kaum erwarten

Der Wolfsburger Mittelfeldspieler freut sich über seine Rückkehr ins DFB-Team. Besonders den Kontakt zu Trainer Antonio Di Salvo schätzt er.

Muhammed Damar kann sein Comeback in der deutschen U21-Nationalmannschaft kaum erwarten. „Ich bin stolz drauf und glücklich, hier zu sein“, sagte der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg bei einem Medientermin am Dienstag. Damar war ein Jahr nicht mehr dabei, in dieser Zeit habe ihm besonders der Kontakt zu Trainer Antonio Di Salvo viel bedeutet.

„Er hat mich immer angerufen, ob ich dabei bin oder nicht. Das habe ich sehr geschätzt. Dieser offene Austausch ist wichtig für uns als Spieler, das brauchen wir“, sagte Damar. Die Rückkehr ins Team sei emotional gewesen. „Die Liebe habe ich von jedem einzelnen gespürt“, berichtete der 22-Jährige. Nun brennt er auf die bevorstehenden zwei Testspiele zum Jahresabschluss.

„Wir haben alle Bock drauf und haben alle höhere Ziele, die wir erreichen wollen“, sagte Damar. Am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) trifft das Team in Essen auf Belgien, vier Tage später folgt die Partie in Rijeka gegen Kroatien. Dabei muss Di Salvo auf mehrere Spieler verzichten. Lukas Ullrich, Mika Baur und Arijon Ibrahimovic haben verletzungsbedingt beziehungsweise kurzfristig abgesagt. Nachnominiert wurden mit dem Elversberger Maurice Krattenmacher und dem Hamburger Kofi Jeremy Amoako zwei potenzielle Debütanten sowie der U21-erfahrene Tom Rothe von Union Berlin.

Die deutsche Mannschaft hatte sich mit 27 Punkten aus zehn Spielen für die EM vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. „Wir haben uns verdientermaßen qualifiziert für die EM. Wir wollen so gut es geht abschneiden“, sagte Damar nun. Zunächst gilt seine volle Konzentration allerdings dem Comeback am Freitag.