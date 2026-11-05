Klopp verzichtet auf Brunner: Weg frei für die DR Kongo?

Jürgen Klopp verzichtet im DFB-Kader erneut auf Paris Brunner. Der Angreifer wäre auch für die DR Kongo spielberechtigt – dort macht ein brisanter Bericht die Runde.

Paris Brunner wartet weiter auf seine erste Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft. Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtete in seinem Kader für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und gegen die Niederlande erneut auf den Stürmer der AS Monaco. Die DR Kongo hofft unterdessen weiterhin, den 20-Jährigen für die eigene Auswahl zu gewinnen.

Brunner war bereits bei Klopps erster Nominierung für die deutsche A-Auswahl nicht berücksichtigt worden. Stattdessen spielte der frühere Dortmunder für die U21 und traf bei seinem Debüt am 26. September gegen Lettland doppelt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo gewann die Partie mit 4:0.

Für wen entscheidet sich Paris Brunner? Für wen entscheidet sich Paris Brunner? © IMAGO/ZUMA Press

Klopp bestätigt Kontakt mit Paris Brunner

Aber auch ohne Nominierung steht Brunner bei Klopp auf dem Zettel. Der Bundestrainer bestätigte am Donnerstag, mit dem Angreifer gesprochen zu haben und eine Zusammenarbeit anstoßen zu wollen. „Ich habe mit Paris Brunner gesprochen. Ich habe gesagt: Paris, nicht, dass du denkst, wir haben Scheuklappen auf und gucken nicht nach Frankreich. Wir versuchen, eine Zusammenarbeit zu beginnen“, sagte der Bundestrainer in einem DFB-Video im Rahmen der Nominierung.

In Monaco erlebt Brunner derzeit einen Höhenflug, in der frühen Phase der Saison stehen bereits acht Treffer aus elf Spielen auf seinem Konto. Auch beim 3:0-Sieg der AS Monaco über den SC Freiburg brachte Paris Brunner nicht nur die Zuschauer zum Staunen. „Ich weiß nicht, was er im Sommerurlaub gegessen hat“, scherzte Monaco-Torhüter Lukas Hradecky am SPORT1-Mikrofon über den Auftritt seines jungen Teamkollegen.

Bericht: Brunner schon für die DR Kongo entschieden?

Derweil wird in der Demokratischen Republik Kongo berichtet, dass Brunner nun eine Entscheidung bezüglich seiner Nationalmannschaftszukunft getroffen haben soll. Das Portal Foot RDC schreibt, dass der Offensivspieler laut Informationen des kongolesischen Insiders Joshua Bellini seine Zukunft auf internationaler Ebene bei der DR Kongo sehen soll. Erste Schritte seien demnach bereits eingeleitet worden, um den Verbandswechsel zu vollziehen.

Eine Bestätigung des Verbandes steht bislang allerdings aus, auch Brunner hat sich nicht geäußert. Die familiären Wurzeln des 20-Jährigen liegen in beiden Ländern: Während sein Vater Deutscher ist, stammt seine Mutter aus der DR Kongo.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.