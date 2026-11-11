Uli Hoeneß übt Kritik an der Anstellung von Klopp-Berater Marc Kosicke beim DFB. Der 55-Jährige blickt auf ein klärendes Telefonat mit Hoeneß zurück und schildert, wie er Co-Trainer beim DFB wurde.

Mit Beginn der Bundestrainer-Ära von Jürgen Klopp beim DFB hat auch Marc Kosicke, langjähriger Berater von Klopp, einen neuen Job beim größten Fußballverband der Welt. Beim DFB soll sich Kosicke als Co-Trainer um Strategie, Entwicklung und Innovation kümmern und eng mit Klopp zusammenarbeiten.

Dass der 55-Jährige seinem Schützling Klopp von Red Bull zum DFB folgte und dort eine Stelle im Trainerteam bekam, überraschte den ein oder anderen. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß übte Kritik. Nun hat Kosicke erklärt, wie er den Münchener Patron besänftigt hat – und neue Einblicke in sein DFB-Engagement gegeben.

Marc Kosicke in der Talkshow „Bembel und Gebabbel“ Marc Kosicke in der Talkshow „Bembel und Gebabbel“ © IMAGO/Hartenfelser

Kosicke rief bei Hoeneß an

Zur Erinnerung: Hoeneß hatte im August im Gespräch mit RTL/ntv und Sky gesagt: „Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Das halte ich für ein Problem. Mir kommt die ganze Geschichte vor wie ein ‚Friendly Takeover‘. Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch.“

Hoeneß monierte auch mögliche Interessenkonflikte aufgrund für ihn damals ungeklärter Fragen um Kosickes Anteile bei der Berateragentur „ProjectFive“, bei der dieser vor seinem DFB-Engagement Geschäftsführer war und Anteile hatte.

Sowohl der DFB als auch Klopp verwahrten sich gegen Hoeneß‘ Kritik – und auch Kosicke selbst gefiel es nicht, dass Hoeneß sie in der Öffentlichkeit äußerte. Deshalb habe er umgehend ein Gespräch mit Hoeneß gesucht.

„Ich habe ihn angerufen und habe ihm aufs Band gesprochen. Dann hat er mich zurückgerufen und dann habe ich ihm gesagt: ‚Wenn Sie eine Frage haben, dann brauchen Sie diese nicht öffentlich stellen. Sie haben doch meine Nummer. Rufen Sie mich an und ich beantworte Ihnen alles'“, sagte Kosicke in der Talkshow „Bembel und Gebabbel“ bei FFH: „Dann haben wir es relativ schnell aus der Welt geschafft.“

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So wurde Kosicke Co-Trainer beim DFB

Kosicke und Klopp hatten sich 2005 kennengelernt, als der heutige Berater noch bei Sportartikelhersteller Nike gearbeitet hatte. Vor dem DFB-Engagement hatten beide gemeinsam für Red Bull gearbeitet. Als sich der Bundestrainer-Job für Klopp herauskristallisierte, war dem Star-Trainer klar, dass Kosicke ebenfalls zum DFB wechseln müsste.

„Eigentlich hieß es mal, dass ich Manager der Nationalmannschaft werde. Dann gab es aber aufgrund der Oliver-Bierhoff-Geschichte ein paar Restriktionen. Dann ist es nicht so einfach gewesen, das kann ich auch verstehen. Da kommt der Jürgen in eine Verhandlung mit mir und sagt: ‚Dass das klar ist: Ohne den Marc mache ich das hier alles nicht.‘ Dann fallen da erst einmal ein paar Leute um und sagen: ‚Ja gut, was macht er denn dann? Wir haben schon alles‘“, verriet der 55-Jährige.

„Dann hat Jürgen gesagt: ‚Das werdet ihr schon sehen.‘ Dann suchte man für mich einen Titel, dann musste das alles von Aufsichtsräten und Präsidenten abgesegnet werden. Dann hat Jürgen gesagt: ‚Ist es nicht leichter, wenn er mein Co-Trainer wird?‘ – ‚Ja, das geht‘, hieß es dann und dann war ich Co-Trainer“, schilderte Kosicke.

Die nächste Aufgabe für den DFB um Klopp und Kosicke steht am Freitag auf dem Programm. In der Nations League tritt Deutschland in Serbien an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

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