Klopp macht Serbien nass – „Endspiel“ gegen die Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft erreicht ihr Etappenziel: Gegen den Erzrivalen reicht nun ein Sieg für den Viertelfinal-Einzug.

Mit einem Blitzstart im Belgrader Schmuddelwetter und einem zauberhaften Debütanten hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Nations-League-„Finale“ erzwungen. In trostloser Atmosphäre bejubelte der pitschnasse Bundestrainer Jürgen Klopp beim 3:1 (2:0) gegen Serbien zwei frühe Treffer und einen begeisternden Auftritt von Brajan Gruda – am Montag reicht im Showdown gegen die niederländische Tormaschine ein Sieg sicher zum Einzug ins Viertelfinale.

Kai Havertz hatte im Dauerregen bei seinem Kopfball nach 135 Sekunden noch ein wenig Glück – Srdjan Babic fälschte ins eigene Tor ab. Aber die deutsche Mannschaft setzte umgehend nach: Florian Wirtz überlupfte den serbischen Torhüter Vanja Milinkovic-Savic mit feinem Fuß (14.). Auch danach ließ der viermalige Weltmeister den weiterhin punktlosen Gastgeber selten ernsthaft mitspielen, der extrem starke Gruda (50.) schloss ein wunderbares Solo ab.

Von den Niederländern allerdings ist in Berlin nach ihrem Kantersieg gegen Griechenland weit mehr Gegenwehr zu erwarten. Babic immerhin traf für Serbien auch noch auf der richtigen Seite (56.), Derry Scherhant setzte den Ball für die wuselige DFB-Elf an den Pfosten (70.). Ein emotionaler Moment war das Comeback von Stürmer Niclas Füllkrug eine Viertelstunde vor dem Abpfiff, kurz danach sah der Serbe Vanja Dragojevic (76.) Rot für ein grobes Foul gegen Joshua Kimmich – und später musste auch Andrija Zivkovic (89.) wegen unsportlichen Verhaltens mit Rot vom Feld.

Beim Anschwitzen auf dem Trainingsgelände von Roter Stern hatte es keinen Anlass zu übermäßiger Aufregung gegeben, denn ein Pyrotechnik-Hexenkessel blieb der deutschen Mannschaft im „Marakana“ erspart. Nur 5000 serbische Schülerinnen und Schüler durften in die sonst so einschüchternde Betonschüssel kommen, sie bliesen der Chancenlosigkeit der Gastgeber zum Trotz tapfer in ihre Tröten. Für Deutschland jubelten immerhin 50 „Allesfahrer“, denen der DFB Karten aus dem Verbandskontingent zugespielt hatte.

DEINE MEINUNG

Es war also alles ziemlich grau, aber Klopp konnte darüber herzlich lachen. Einerseits trainiere seine Mannschaft ja ohne Zuschauer: „Wir kennen das also.“ Andererseits habe er früher beim FSV Mainz 05 gespielt – da sei manchmal auch nicht mehr los gewesen. Der ernste Hintergrund: Die UEFA hatte Serbien wegen rassistischen und diskriminierenden Fanverhaltens zu einem „Geisterspiel“ verurteilt.

Seinen 44er-XXL-Kader aus seinem ersten Länderspielfenster hatte Klopp auf 24 Mann eingedampft, und doch gab es den bereits elften Debütanten im fünften Spiel: Gruda von RB Leipzig, „ein geiler Zocker“ (Klopp), wirbelte überragend als Rechtsaußen. Die Überraschung in der Viererkette war der stets sichere Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck saß auf der Bank. Klopp sprach von einer „knappen Entscheidung“, die er mit den vielen langen Bällen der Serben begründete.

Zunächst aber präsentierten die Deutschen ihre Kopfballstärke in der Offensive. Havertz stieg nach einem Eckball von Maximilian Mittelstädt hoch, Babic lenkte mit der Hüfte ab – ein perfekter Start im Sauwetter, den Wirtz mit seinem Zauber-Lupfer über Milinkovic-Savic krönte. Havertz war nach einem Traumpass von Aleksandar Pavlovic zunächst am Torhüter gescheitert.

Die deutsche Mannschaft hatte mit präzisen Pässen und schnellen Rückeroberungen alles bestens unter Kontrolle, so hatte Klopp sich das vorgestellt: Er applaudierte. Wirtz (19.) und Jonathan Tah (38.) hätten in drückender Überlegenheit jeweils per Kopf noch vor der Pause weitere Tore erzielen können.

Gruda drehte nach starker erster Halbzeit dann noch einmal auf, vor dem 3:0 startete er sein unwiderstehliches Solo in der eigenen Hälfte. Am Ende traf er trocken mit links ins rechte Eck, Lothar Matthäus fühlte sich bei RTL an sein Tor gegen Jugoslawien bei der WM 1990 erinnert. Der serbische Anschlusstreffer war ein Wachhalter, denn hier und da wurde das deutsche Spiel etwas wackliger. Ein Fernschusstor von Kimmich zählte nicht, weil Havertz den Torhüter irritierte. Und Füllkrug durfte sein erstes Länderspiel seit 2025 absolvieren.