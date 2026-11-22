Der Journalist Nikolaus Blome erneuert im SPORT1-Doppelpass seine Kritik an der politischen Überhöhung von Bundestrainer Jürgen Klopp - und erklärt seinen Standpunkt.

Als sich Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer vorgestellt hat, war die Euphorie nicht nur in der Fußballnation Deutschland groß. Schon nach seiner ersten Pressekonferenz wurde er per Bild-Schlagzeile als möglicher Bundespräsident ins Gespräch gebracht. Kritische Gegenstimmen gab es wenige. Aber es gab sie.

Im SPORT1 Doppelpass äußerte der Journalist und Autor Nikolaus Blome Bedenken in Bezug auf die politische Überhöhung des Coachs. In der aktuellen Ausgabe der Sendung legte der „Ressortleiter Politik und Gesellschaft“ von RTL nun nach – und erklärte warum der Hype um Klopp sogar gefährlich sein könne.

Jürgen Klopp ist erneut Thema im SPORT1 Doppelpass Jürgen Klopp ist erneut Thema im SPORT1 Doppelpass © IMAGO/DeFodi Images

Hype um Klopp: „Finde ich echt gefährlich“

„Worum es mir ging, war: Noch drei Spiele wie gegen Holland, und Klopp wird vorgeschlagen als Bundespräsident und Kanzler in Personalunion“, sagte Blome und monierte: „So weit sind wir jetzt inzwischen schon – dass so eine kurzzeitige Euphorie mit einem Schwall schon in die Politik kommt, die anders ist und anders funktioniert.“

Mit dem Bundestrainer Klopp habe er kein Problem, betonte er dabei. Und natürlich sei die Laune landesweit besser, wenn die Nationalmannschaft wie jüngst beim 5:0 gegen die Niederlande performe: „Aber das zu überhöhen, finde ich echt gefährlich. Oder schwierig, sagen wir mal so.“

Schließlich sei die „große Politik in Berlin unfassbar kompliziert geworden, in einer sehr verschiedenen, sich verändernden Gesellschaft, die sich nicht nur zum Besseren verändert.“ Aber die Probleme müsse die Politik regeln, „das kann ein Fußball-Nationaltrainer, glaube ich, nicht wirklich und sollte es darum auch nicht probieren“.

DEINE MEINUNG

Blome ging es dabei nicht nur um die medialen Rufe, sondern auch um Aussagen von Klopp selbst. Zur Erinnerung, der langjährige Liverpool-Trainer hatte gesagt: „Ich möchte den Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen. Positiver Patriotismus – gern! Kann man stolz darauf sein, Deutscher zu sein, und trotzdem offen und trotzdem vielfältig und trotzdem nett, freundlich? Kann man Mitgefühl haben? Kann man all diese Dinge haben? Ich bin hundertprozentig sicher, ja.“

Der RTL-Journalist hielt damals wie auch jetzt dagegen: „Als Jürgen Klopp anfing, zu philosophieren, was er mit Deutschland vorhabe, mit seiner Mannschaft, auch was Patriotismus anginge, Deutschlandgefühl, Schwarz-Rot-Gold, die Fahne zurückholen… Da habe ich mir gedacht: Das ist alles jetzt nicht völlig falsch, aber das hat jetzt gar nichts mit diesem Fußball zu tun.“

Blome: Klopp und Co. können AfD-Siege nicht verhindern

Und überhaupt sei Deutschland ohnehin schon viel weiter. „Und diese Idee: Da kommt jemand – der kann vielleicht beim Fußball mit seinem Charisma, mit seiner Aura zweieinhalb Finger schnippen und die Dinge regeln, so wie wir das alle gerne hätten – das geht in der Politik nicht so. Und darum sollte man das trennen, finde ich.“

Es gehe ihm darum, dass der Bundestrainer versucht habe, die Fußball-Atmosphäre „operationell anzuwenden. Und das ist der Schritt, der eins zu weit geht“.

Wenn Klopp behaupte, „wir holen uns die Fahne zurück, dann heißt es auch, dass sie uns weggenommen wurde. Und das lasse ich mir gar nicht erzählen, dass mir jemand die Fahne weggenommen hat und ich sie mir jetzt mithilfe von Jürgen Klopp und einer gut spielenden Nationalmannschaft zurückholen muss.“

Mit der zurückzuerobernden Flagge hatte Klopp, ohne die Partie beim Namen zu nennen, auf die Wahlerfolge der AfD angespielt. Blome dazu: „Glauben wir im Ernst, dass, wenn die Nationalmannschaft fünfmal richtig gewinnt wie gegen Holland, die AfD weniger gewählt wird? Da gibt es andere Dinge, die geschehen müssen.“