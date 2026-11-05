Bundestrainer Klopp nominiert seinen Kader für die anstehenden Länderspiele. Viele Spieler dürfen im Vergleich zur Nominierung im September nicht mitfahren.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen die nächsten Pflichtspiele auf dem Programm. In der Nations League geht es am 13. November gegen Serbien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), drei Tage später steigt die Partie gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bundestrainer Jürgen Klopp hat dafür am Donnerstag seinen 24 Spieler umfassenden Kader bekanntgegeben. Im September, als der 59-Jährige erstmals ein Aufgebot verkündete, hatte er noch ganze 44 Spieler, aufgeteilt auf zwei Kader, nominiert.

Karim Adeyemi fehlt im Deutschland-Kader Karim Adeyemi fehlt im Deutschland-Kader © IMAGO/pepphoto

Wer aber ist nun nicht mehr dabei? Neben verletzten Spielern, darunter die Bayern-Stars Jamal Musiala und Serge Gnabry, die Klopp ohnehin nicht zur Verfügung standen, bleiben auch andere namhafte Spieler zu Hause.

Juve-Stürmer Nick Woltemade wurde von Klopp beispielsweise genauso wenig berücksichtigt wie Barca-Angreifer Karim Adeyemi oder Leipzig-Routinier David Raum. SPORT1 zeigt, wer im Vergleich zur Nominierung im September fehlt.

Diese DFB-Spieler sind nicht mehr dabei:

Tor: Finn Dahmen (FC Augsburg), Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt),

Abwehr: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Ridle Baku (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig),

DEINE MEINUNG

Mittelfeld: Nadiem Amiri (Mainz 05), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern), Jamal Musiala (FC Bayern), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg),

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

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