Jürgen Klopp: Reife Fans in der Apotheke

Klopp erschließt als Bundestrainer neue Gesellschaftsschichten. Zweifel kennt er nicht.

Jürgen Klopp hat als Fußball-Bundestrainer Menschen für sich gewonnen, die ihn vorher nicht auf dem Schirm hatten. „Ich habe meine Fanbasis erweitert. Wenn ich in die Apotheke gehe, wünschen 80-, 90-jährige Frauen mir Glück“, berichtete Klopp am Mittwoch in Herzogenaurach bei der Verabschiedung des langjährigen DFB-Sponsors adidas. „Ich wusste nicht, dass die wissen, wer ich bin.“

Damit geht für den Bundestrainer aber auch eine besondere Verantwortung einher. „Ich spüre es, ich weiß, dass es etwas Großes ist“, sagte Klopp. „Wir versuchen, das zu schaffen, was von uns erwartet wird: Eine Mannschaft zu bauen, gegen die keiner gerne spielt. Ich habe das Gefühl, es geht schon in die richtige Richtung.“

Klopp und adidas-CEO Björn Gulden sprachen am späten Vormittag auf einer Bühne im Homeground, die Belegschaft wurde eingeladen – und später von den Nationalspielern verköstigt. Videos und große Banner erinnerten noch einmal an die Triumphe im Trikot des Sportartikelherstellers, der nach 77 Jahren Partnerschaft die DFB-Auswahl abgeben muss.

Im kommenden Jahr übernimmt Nike als DFB-Ausrüster, dementsprechend kommt die Nationalmannschaft dann auch nicht mehr nach Herzogenaurach. „Egal, welches Logo ihr tragt, wir werden euch unterstützen“, versprach Gulden, „auch wenn sie nackt spielen.“

Klopp blickte lieber auf die letzten Spiele des Jahres, am Freitag gegen Serbien in Belgrad und am Montag gegen die Niederlande in Berlin. „In einer idealen Welt beginnt es am Freitag, der Freitag ist super wichtig“, betonte er. „Wir müssen sichergehen, dass wir wirklich bereit sind und uns für das ‚Finale‘ in Berlin qualifizieren können.“ Es geht um den Viertelfinal-Einzug in der Nations League.

„Ich spüre keinen Druck“, versicherte Klopp. „Ich kenne mich seit 59 Jahren und habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Mehr geht nicht. Ich zweifle nicht an mir.“