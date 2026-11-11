Die deutsche Nationalmannschaft kämpft in der Nations League um die Qualifikation für das Viertelfinale. Doch selbst ein direkter Abstieg ist für die Mannschaft von Jürgen Klopp noch möglich.

Die ersten vier Spiele unter Bundestrainer Jürgen Klopp hatten auch aufgrund des nominierten Doppelkaders noch fast Testspiel-Charakter, bei den kommenden beiden Spielen in der Nations League geht es um durchaus wichtige Punkte.

Denn das Abschneiden in der Gruppe B hat für die deutsche Nationalmannschaft Folgen – ganz egal, auf welchem Platz sie letztlich landet. Gespielt wird am Freitag in Belgrad gegen Serbien und Montag in Berlin gegen die Niederlande. Die Szenarien im Überblick.

Jürgen Klopp und Co. brauchen in der Nations League Punkte Jürgen Klopp und Co. brauchen in der Nations League Punkte © IMAGO/Kirchner-Media

Szenario: Deutschland wird Erster

Aus eigener Kraft kann die DFB-Auswahl die Spitze nicht mehr übernehmen. Das Klopp-Team hat fünf Punkte auf dem Konto, sowohl Spitzenreiter Niederlande wie auch Griechenland haben bereits acht Zähler gesammelt.

Die Niederlande und Griechenland stehen sich am Freitag im direkten Duell gegenüber. Sollte das Top-Duo je einen Sieg und ein Remis holen, macht es die Tabellenführung unter sich aus. Ausgeschlossen ist ein Sprung an die Spitze für Deutschland aber auch nicht, dafür müsste die Konkurrenz aber patzen.

Erstrebenswert ist Platz eins in der Gruppe, weil man im Viertelfinale der Nations League dann auf einen Tabellenzweiten treffen würde. Duelle mit Spanien oder Frankreich blieben Klopp und Co. somit wohl zunächst erspart.

Szenario: Deutschland wird Zweiter

Wenn Deutschland entweder Griechenland oder die Niederlande noch abfängt, steht zum Abschluss Platz zwei. Auch diese Platzierung würde eine Qualifikation für das Viertelfinale bedeuten, dann aber vermutlich einen Topgegner mit sich bringen.

Nicht ohne Brisanz ist eine mögliche Konstellation, in der Deutschland und Oranje am letzten Spieltag gemeinsam in die nächste Runde einziehen könnten. Dazu kommt es, wenn Deutschland zunächst gegen Serbien gewinnt und die Niederlande im Duell mit Griechenland mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Dann kämen beide Teams bei einem 1:0-Sieg Deutschlands weiter.

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Übrigens: Wäre für Deutschland im Viertelfinale Schluss, würde die EM-Qualifikation bereits im Juni beginnen, während die Topteams noch um den Nations-League-Titel kämpfen.

Szenario: Deutschland wird Dritter

Bleibt Deutschland auf seinem aktuellen Platz, wäre das Viertelfinale der Nations League außer Reichweite. In diesem Fall wäre der Blick auf die anderen Gruppen notwendig. Gehört das DFB-Team dann zu den beiden besten Drittplatzierten, wäre der Wettbewerb beendet, die EM-Qualifikation könnte bereits im März beginnen.

Wäre Deutschland aber einer der beiden schlechteren Gruppendritten, müsste es in den Abstiegs-Playoffs ran. Gegner wäre ein Zweitplatzierter aus der Liga B. Bislang ist Deutschland in der Nations League noch nicht aus der Liga A, wo sich die besten Nationen gegenüberstehen, abgestiegen.

Szenario: Deutschland wird Letzter

Das aktuelle Gruppenschlusslicht Serbien ist zwar noch punktlos, liegt aber „nur“ fünf Zähler hinter Deutschland. Bei noch sechs zu vergebenden Punkten könnte man die DFB-Mannschaft also noch abfangen.

Auch in diesem Falle wäre der weitere Verlauf für Deutschland von den Ergebnissen in den anderen Gruppen abhängig. Als einer der besseren Letztplatzierten bliebe die Chance, den Abstieg über die Playoffs zu verhindern.

Als einer der beiden schlechteren Vierten wäre der Abstieg besiegelt.

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