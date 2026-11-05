Jürgen Klopp beruft seinen Kader für die nächsten Deutschland-Spiele ein. Diesmal wird es kein XXL-Aufgebot des Bundestrainers geben.

Wer schafft es diesmal ins Team von Jürgen Klopp? Am Donnerstag gibt der 59-Jährige seinen Kader für die abschließenden Gruppenspiele der UEFA Nations League gegen Serbien und die Niederlande bekannt. Nach dem viel diskutierten XXL-Aufgebot zum Amtsantritt wird diesmal ein deutlich kleinerer und wohl auch aussagekräftigerer Kader erwartet.

Im September hatte Klopp bekanntlich noch mit einer ungewöhnlichen Maßnahme überrascht. Statt eines klassischen Aufgebots nominierte er insgesamt 44 Spieler, die auf zwei verschiedene Kader für vier Nations-League-Partien verteilt wurden. Dieses Experiment endet nun. „Es wird ein kleinerer Kader sein. Das ist klar. Wir werden nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften machen“, kündigte Klopp bereits an. Um 11.30 Uhr will der DFB ein Interview mit dem Bundestrainer zum neuen Aufgebot ausstrahlen.

So können Sie die Kaderbekanntgabe von Jürgen Klopp verfolgen

TV: –

– Livestream: DFB.TV

DFB.TV Alle Infos: SPORT1.de und SPORT1-App

Nach vier Spieltagen liegt Deutschland in Gruppe A2 mit fünf Punkten nur auf Rang drei hinter den Niederlanden und Griechenland. Um das Viertelfinale der Nations League zu erreichen, muss die DFB-Auswahl in den Spielen am 13. November in Belgrad und am 16. November in Berlin liefern.

Jürgen Klopp und die Füllkrug-Frage

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, welche Spieler nach dem großen Casting der vergangenen Wochen übrig bleiben. Zahlreiche Debütanten bekamen unter Klopp erstmals eine Chance. Nun dürfte sich zeigen, welche Akteure den Bundestrainer nachhaltig überzeugt haben und wer vorerst wieder aus dem Aufgebot verschwindet.

Besondere Aufmerksamkeit gilt auch möglichen Rückkehrern. Vor allem Niclas Füllkrug wird intensiv diskutiert. Der Stürmer von Werder Bremen führt mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an und empfiehlt sich mit starken Leistungen für ein Comeback. DFB-Sportdirektor Rudi Völler betonte zuletzt, dass gute Leistungen in der Bundesliga selbstverständlich helfen würden.

Sicher ist, dass einige prominente Namen fehlen werden. Nach aktuellem Stand stehen dem Bundestrainer unter anderem die verletzten Bayern-Profis Jamal Musiala und Serge Gnabry nicht zur Verfügung. Dadurch könnten sich für junge Spieler erneut Chancen ergeben.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach