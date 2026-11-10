Die Botschaft zwischen den Zeilen war bei Niclas Füllkrug deutlich

Niclas Füllkrug ist zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Der Stürmer im reifen Fußballalter kokettiert clever mit seinem Alter und hat doch diverse Ansagen im Gepäck.

Gleich mehrmals brachte Niclas Füllkrug am Dienstagmittag seine Botschaft unters Fußball-Volk. „Für mich spielt Alter keine Rolle“, sagte er auf der Pressekonferenz in Herzogenaurach.

In der Tat wirkte er bei seiner Rückkehr auf die DFB-Bühne mit den blonden Strähnen und seinem ansteckenden Lächeln deutlich jünger, als er ist. Dass die Diskussion um sein Alter damit erledigt wäre, durfte allerdings niemand erwarten.

Niclas Füllkrug bei der DFB-PK in Herzogenaurach Niclas Füllkrug bei der DFB-PK in Herzogenaurach © IMAGO/MIS

Schließlich hatte Jürgen Klopp höchstpersönlich den Fokus auf die Tatsache gerichtet, dass Füllkrug schon 33 Jahre alt ist. „Das ist nicht meine Schuld“, so der Bundestrainer jüngst. Eine Aussage, die er bislang lediglich halb zurückgenommen hat.

Immerhin versicherte der Senior-Stürmer, dass er bereits ein Gespräch mit Klopp geführt habe und das Age-Shaming des Coaches nicht als Angriff auf sich verstanden habe. Auffällig war trotzdem, wie Füllkrug immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen betonte, wie er über die Diskussion denkt.

Füllkrug nennt Klose als Vorbild und feiert Kane

„Wir haben ja auch viele Stürmer in den früheren Jahren gehabt, die im hohen Alter noch sehr, sehr positiv aufgetreten sind und Top-Leistungen gebracht haben“, erklärte Füllkrug. Auch international gebe es Angreifer, die weit in den 30ern seien.

Außerdem verriet er, dass Miroslav Klose sein Vorbild sei, und feierte die „besondere Art“ eines Harry Kane. Der eine wurde im Alter von 36 Jahren Weltmeister, der andere ist – wie Füllkrug selbst – 33. Es waren Aussagen, die sich durchaus als Botschaften an Klopp verstehen ließen. Füllkrug widersprach seinem Bundestrainer nicht offen, lieferte ihm aber zwischen den Zeilen gleich mehrere Argumente dafür, warum sein Alter kein Hindernis sein muss.

DEINE MEINUNG

„Es ist so, dass ich froh bin, hier zu sein und Menschen davon zu überzeugen, dass ich hier eine Alternative bin“, sagt Füllkrug. Das Wichtigste: Er muss Klopp überzeugen – und zwar nachhaltig. Denn nach SPORT1-Informationen gibt es vor und hinter den DFB-Kulissen durchaus Zweifel daran, dass Füllkrug dauerhaft zum Aufgebot gehören wird. Sollte sein derzeitiger Lauf bei Werder Bremen zum Erliegen kommen, könnte seine Rückkehr in die Nationalmannschaft schnell wieder Geschichte sein.

DFB-Sturm? „Sind sehr talentiert aufgestellt“

Außerdem gilt vor allem Kai Havertz als Favorit auf die Rolle der Sturmspitze im Kloppschen Vollgas-System. Füllkrug selbst sagt dazu: „Wir sind auf dieser Position meiner Meinung nach gerade sehr talentiert aufgestellt.“ Spötter könnten fragen, wen der 33-Jährige damit bitte meinen könnte. Die ganz großen Stürmer-Zeiten eines Rudi Völler, eines Jürgen Klinsmann oder eines Miroslav Klose liegen schließlich weit zurück.

Und: Füllkrug hat spätestens seit der Ära Nagelsmann den Stempel des Edel-Jokers auf der Stirn. In nur zwei seiner 24 Länderspiele durfte er 90 Minuten auf dem Platz stehen. Trotzdem gelangen ihm dabei beeindruckende 14 Tore. Eine Bilanz, die ihn für die Rolle geradezu prädestiniert. Eine Bestimmung, die ihm auch unter Klopp blühen könnte.

„Wenn man einen Spieler hat, der von der Bank Außerordentliches leisten kann und andere Spieler es besser von Beginn können, hat man da eine coole Kombination“, so Füllkrug auf Nachfrage von SPORT1. Jeder Bundestrainer habe die Antwort in seiner jeweiligen Amtszeit entsprechend beantwortet.

Füllkrug verweist auf seine „sehr gute“ Trefferquote

Das klang wiederum so, als sei der Werder-Star zunächst vor allem froh darüber, Teil der DFB-Elf sein zu dürfen: „Ich habe mich schon darauf gefreut, dieses besondere schwarze Trikot, in dem jetzt auch eine Ära enden wird, ein letztes Mal zu tragen mit den drei Streifen drauf.“ Er werde sich das Jersey in den Schrank hängen, weil es einen besonderen Stellenwert habe.

Dass noch weitere Trikots hinzukommen, kann Füllkrug vermutlich nur durch viele Tore absichern – doch dafür braucht er Einsatzzeit. Dass seine Trefferquote gemessen an den Spielminuten „sehr gut“ sei, ließ er auf der Pressekonferenz nebenbei ebenfalls fallen. Eine weitere kleine Botschaft an Klopp.

Doch so clever Füllkrug auch argumentiert: Seine überzeugendsten Argumente wird er weiterhin auf dem Platz liefern müssen.

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