Florian Wirtz: „Ich schaue mir nichts mehr über mich selbst an“

Florian Wirtz muss in England immer wieder heftige Kritik einstecken. Der DFB-Star verrät, wie er damit umgeht.

Zu Saisonbeginn hagelte es Kritik auf Florian Wirtz. Der Offensivspieler kam beim FC Liverpool nicht in die Spur, immer wieder arbeiteten sich die prominenten Experten auf der Insel an ihm ab – und stellten teilweise auch seine Zukunft bei den Reds in Frage.

Im Interview mit Sky verriet der DFB-Star nun, dass er einen guten Weg gefunden hat, die Kritik anderer an seiner Person auszublenden: „Ich bekomme gar nichts mehr davon mit. Ich schaue mir wirklich gar nichts mehr über mich selbst an“, verriet Wirtz.

Florian Wirtz nimmt die Kritik an seinen Leistungen beim FC Liverpool gelassen Florian Wirtz nimmt die Kritik an seinen Leistungen beim FC Liverpool gelassen © IMAGO/Schüler

Wirtz sieht Carragher-Kritik gelassen

Auch deshalb sei er kaum noch „auf den sozialen Netzwerken unterwegs, wo ich irgendwas schlechtes oder etwas negatives über mich lesen kann. Das ist der einfachste und beste Weg, um einen klaren Kopf zu bewahren. Im Endeffekt zieht das einen nur runter. Wenn ich es nicht anschaue oder anhöre, habe ich gar kein Problem.“

Ex-Liverpool-Star Jamie Carragher hatte Wirtz zu Saisonbeginn scharf kritisiert und eine Verbannung des DFB-Stars auf die Ersatzbank gefordert: „Dieser Transfer funktioniert nicht und hat bislang auch nicht funktioniert“, hatte er gesagt: „Dass Wirtz jede Woche auf der Zehn spielt, muss aufhören. Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben. Er muss aus der Mannschaft genommen werden.“

Schon vor wenigen Wochen hatte Wirtz gelassen auf Carraghers Kritik reagiert. „Es ist mir komplett egal, was jemand über mich zu sagen hat.“ Er spiele Fußball, „weil es mir Spaß macht“, sagte er. „Ich will erfolgreich sein, alles in Ordnung.“